Uutuuskirja jäljittää Suomen taiteen multakautta

Uutuuskirja käärii auki näkökulmia julkisen taiteen ympäriltä 30.5.2023 10:31:06 EEST | Tiedote

Unfolding the Public Art at Aalto University käärii auki toisiinsa kietoutuneita näkökulmia julkisen taiteen ympäriltä. Esiin nousevat esimerkiksi hyvinvointi, johtaminen ja talous. Englanninkielisen kirjan on toimittanut Outi Turpeinen, joka on Aalto-yliopiston taiteesta ja näyttelyistä vastaava päällikkö.