Salibandymaajoukkueille uusi ja uniikki peliasu – inspiraationa suomalainen luonto

– Halusimme tehdä jotain aidosti erilaista ja uniikkia. Harvalla maajoukkueella on pelipaidassa kettu, jänis ja Suomen luontoa. Palaute maajoukkueiden pelaajilta ja valmentajilta peliasusta on ollut räiskyvän posiitiivista. Nyt on tietenkin kiinnostavaa nähdä minkälaisia reaktioita saadaan laajemmin lajiyhteisöltä, Salibandyliiton viestintäjohtaja Jussi Ojala kommentoi.

Hide and Seek -peliasun tarina on seuraava:

- Peliasu on saanut inspiraationsa Suomen luonnosta ja ihmisen luontaisesta halusta leikkiä ja pelata. Siitä salibandyssäkin on pohjimmiltaan kyse.



- Pääosassa designia ovat kettu ja metsäjänis, jotka ovat piilossa runsaan kasvillisuuden ja luonnonilmiöiden keskellä.



- Kokonaisuutena peliasu kuvastaa salibandyä lajina: nopea, älykäs ja viekas.



- Peliasun täydentää uniikki räätälöity fontti, joka on juurakkomainen ja urheilullinen.



Hide and Seek -mallistoon pukeutuvat kaikki maajoukkueet ja mallisto jalkautetaan myös fanituotevalikoimaan.

Peliasun on suunnitellut ja toteuttanut Salibandyliiton visuaalinen tuottaja Juha Ollikainen.

– Uutta peliasua on kypsytelty jo pitempään. Minulla oli visio käsin piirretystä ja erilaisesta kuosista, mutten ollut varma miten se otetaan vastaan, joten sen rinnalle tein muutamia perinteisempiä hahmotelmia. Suomen luonto tyylinä valikoitui jatkoon selkeänä suosikkina ja erityisesti tykättiin siitä, mihin kaikkeen sitä voi jalostaa, Ollikainen taustoittaa ja jatkaa:

– Kesän jälkeen tarina terävöityi muotoon Hide and Seek. Erityisen siistiä tässä on se, että Hide and Seek -malliston tarinaa voi jatkaa esimerkiksi uusilla eläimillä tai luonnon elementeillä. Tulevissa nuorten ja aikuisten kotikisoissa pystymme yhteistyössä järjestävän kisakaupungin kanssa tekemään paidan esimerkiksi kyseisen kaupungin tunnetuista rakennuksista ja nähtävyyksistä.

Uuden peliasun tyylimaailmaa nähdään jatkossa myös muissa maajoukkueiden fanituotteissa. Uusi peliasu on ostettavissa Salibandyliiton fanikaupasta keskiviikosta 1.11. alkaen. Peliasu on merkiltään Craft.

– Fanituotteissa pystymme tuomaan perinteisten tuotteiden rinnalle jotain, mikä ei suoraan huuda ”salibandyä”. Oma ajatukseni tämän taustalla on, että kuka tahansa – vaikkei tietäisi salibandystä mitään – voisi ostaa Hide and Seek -mallistoa pelkästään sen takia, että tuote miellyttää silmää, Ollikainen kommmentoi.



Liitteinä kuvia uudesta peliasusta ja esittelyvideo (Youtube)