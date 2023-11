Kangasalan latujen ja luistelukenttien kuntotietopalvelussa uusia ominaisuuksia

Kuntotietopalvelusta löytyvät hiihtoladut, luistelukentät ja kaukalot. Kangasalan kaupungilla on ylläpidossaan yhteensä 22 luistelukenttää, 7 kaukaloa ja noin 100–200 km maastohiihtolatuja sääolosuhteiden mukaan. Säiden salliessa ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden tehdään myös jäälatuja. Etelä-Kangasalan, Koillis-Kangasalan, Sahalahden, Kuhmalahden ja Lahdenkulman ladut kunnossapidetään ostopalveluna.

Kuntotietopalvelusta kerättiin palautetta ja palvelua päivitettiin asiakaspalautteen perusteella. Kuntoluokkia on nyt kahden sijaan kolme, ja ne ovat karttapalvelussa värikoodeilla vihreä (kunnostettu), oranssi (ei kunnostettu kolmeen päivään) ja punainen (ei kunnostettu). Palveluun on myös lisätty sovelluksen käyttöohje ja mittajana. Karttamerkkien seliteikkunan saa halutessaan pois näkyvistä. Kartan alanurkkaan on lisätty nuolipainike, josta saa auki taulukon kaikista kohteista ja niiden kunnostusajankohdista.

Latujen ja luistelukenttien kuntotietopalvelun uusi linkki: Kangasalan latujen ja luistelukenttien kuntotietopalvelu

Kuntotietopalvelu löytyy kaupungin verkkosivuilta:Viheralueet ja ulkoliikuntapaikat - Kangasala

Hoidetut hiihtoladut ja jääkentät - Kangasala

Latukartat - Kangasala

Palautteet ja kehitysideat kuntotietopalvelusta:

Liikuntapalveluiden palautelomake

Huoltoasiat ja kunnossapito:

Tekninen keskus/ Rakentamisen palvelualue

Palautesovellus (sitowise.com)