Vaasa sai uudet pyöräilyopasteet

Vaasan väkiluku kasvaa ennätystahtia 1.11.2023 13:41:07 EET | Tiedote

Vuodesta 2023 on tulossa Vaasan voimakkain väestönkasvun vuosi koko 2000-luvulla. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Vaasan väkiluku on kasvanut peräti 892 asukkaalla tammi-syyskuun aikana. Voimakkaan kasvun taustalla on maahanmuutto, joka kiihdytti Vaasan väestönkasvua myös viime vuonna.