Suomen vastuullisin tuote -kilpailun voittajat 2024 on valittu kolmessa kategoriassa!

Nyt toista kertaa järjestetyn kilpailun organisoi vastuullisuusteknologia-startup Infine ja sen voittajat valitsi johtavien vastuullisuusasiantuntijoiden muodostama Vastuullisuuspaneeli. Sen jäseniä ovat professori Minna Halme (KTT), professori Jyri Seppälä (TkT), projektinjohtaja Markus Terho (DI), tohtorikandidaatti Antti Majava (KuM), ja professori Mikko Mönkkönen (FT).

Tämän vuoden kilpailuun Vastuullisuuspaneeli hyväksyi kaikkien hakijoiden joukosta lähes 200 tuotetta ja palvelua yli 95 yritykseltä. Näiden kaikkien katsotaan täyttävän jotakin kuluttajien arkielämään liittyvää tarvetta verrokkejaan kestävämmin.

Korjausompelua, tietokoneiden kierrätystä ja hävikkikeittoa

Voglian markkinointipäällikkö Reetta Nikkisen mukaan globaalilla tasolla voitaisiin säästää jopa 45 % päästöjä tekstiilien käyttöikää kaksinkertaistamalla. - Korjaus- ja huoltopalvelulla haluamme varmistaa, että Voglia -tuotteet tuovat iloa mahdollisimman pitkään. Laatu on kaiken tekemisemme ydin, ja halusimme tuoda esille sitoutumisemme vastuulliseen toimintaan. Tavoitteenamme on tehdä korjaus- ja huoltopalveluiden käytöstä yleisempää ja saada ne osaksi ihmisten arkipäiväistä elämää.

Taitonetti myy kunnostettuja tietokoneita kotikäyttöön, kouluihin ja yrityksiin. - Haluamme tuoda käytetyt tietokoneet kaikkien saataville ja niiden ostamisen yhtä turvalliseksi ja helpoksi kuin uusien tietokoneiden ostamisen. Toivomme voiton myötä vastuullisten kulutustapojen saavan enemmän huomiota ja yhä useamman harkitsevan kunnostettuja tietokoneita vaihtoehtona uusille koneille. Kiertotalouteen siirtyminen on todella tärkeää elektroniikan ostamisessa, sillä kulutamme luonnonvaroja ympäristön kannalta kestämättömällä tavalla. Yhden kunnostetun tietokoneen hankkiminen uuden sijasta säästää satoja kiloja kiinteitä luonnonvaroja ja hiilidioksidia, kertoo Taitonetin markkinointipäällikkö Inga Heikkilä.

Hyvis paprika-linssikeitossa hyödynnetään Keskon keskusvaraston hävikkipaprikoita, joita ei voi lähettää kauppaan myytäväksi esimerkiksi kolhiintumisen vuoksi, mutta jotka sopivat vielä erinomaisesti keiton raaka-aineeksi. Keskon osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorisen mukaan tuotteen tuomarointiin tarvittavien tietojen läpikäyminen oli hyödyllistä tulevaisuuden tuotekehityksen kannalta, sillä arvioinnissa tarkasteltiin tuotteen vastuullisuutta kattavasti eri näkökulmista. - Kilpailun kategoriavoitto on meille tärkeä tunnustus, sillä Hyvis paprika-linssikeiton tyyppisen hävikkiä hyödyntävän tuotteen kehittäminen vaatii aina erillisen projektin, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä kumppanin kanssa. Palkinto kannustaa jatkamaan vastaavien projektien parissa entistä kunnianhimoisemmin.

Suomen vastuullisin tuote -kilpailussa on myös yleisön suosikki -kategoria. Tiukan loppukirin jälkeen yleisöäänestyksen voitti Halti Cyclus Unisex Parka. Sen tuotannossa on käytetty uudenlaista puukuidusta valmistettua Spinnova-kuitua, joka kuluttaa 99,5 % vähemmän vettä ja tuottaa 72 % vähemmän co2 -päästöjä kuin puuvillakuidun tuottaminen keskimäärin. - Olemme todella innoissamme ja ylpeitä siitä, että yleisö valitsi juuri meidän tuotteemme Suomen vastuullisimmaksi. Vastuullisuus on sekä Haltille että Spinnovalle keskeinen arvo ja molempien organisaatioiden strategian ytimessä. Teemme päivittäin valtavasti töitä vastuullisuusasioissa, ja on upeaa, että se työ on huomattu, toteavat Haltin markkinointipäällikkö Sari Ruotsalainen ja Spinnovan markkinointikoordinaattori Edith Kankkunen.

Vastuullisuuspaneelin perustelut voittajista

- Vastuullisuuspaneeli on halunnut nostaa finalistivalinnoillaan tänä vuonna erityisesti sellaisia tuotteita tai palveluita, joiden ydinajatuksena on tarjota uusia näkökulmia vallitsevien käytäntöjen rinnalle, kertoo Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori ja Vastuullisuuspaneelin puheenjohtaja Minna Halme. - Moni finaaliin valituista tuotteista perustuu esimerkiksi kiertotaloudelle tai pyrkii ratkaisemaan vastuullisuuden kiperiä ongelmia esimerkiksi tarjoamalla vaihtoehtoisia raaka-aineita tai pidentämällä tuotteen elinkaarta.

Korjaaminen ja huoltaminen ovat tärkeitä keinoja pidentää vaatteiden käyttöikää ja vaikuttaa myös muodin ekologiseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen. Pohjana sille toimii laatu. Korjaamisen vastuuta on pitkään työnnetty kuluttajille, mutta monelta nämä taidot ovat jo kadonneet. Kaikilla yrityksillä ja brändeillä pitäisi olla velvollisuus tarjota korjauspalveluita vaatteille, joita myyvät.

Pidentämällä tietokoneiden käyttöikää säästyy uusien materiaalien tuottamiseen tarvittavia luonnonvaroja, joiden hankintaan liittyy elektroniikassa tyypillisesti merkittäviä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskejä. Käytettyjen koneiden hankkiminen ei ole vielä valtavirtaa, joten tarvitaan palveluita jotka tekevät tästä kuluttajalle helppoa ja luontevaa.

Hävikkiruoka on ongelma, jota ei pitäisi olla olemassa. Ruoan tuotanto vie paljon maapinta-alaa ja tuottaa haasteita monimuotoisuudelle, joten sen päätyminen haaskuuseen on kestämätöntä. Hävikistä on puhuttu paljon kotitalouksien osalta, mutta teollisesti valmistettu hävikkiruoka alleviivaa kaupan ja teollisuuden vastuuta hävikin torjumisessa.

Kilpailu on keskustelunavaus

- Kilpailu on ennen muuta keskustelunavaus ja tärkeä osa laajempaa keskustelua kestävän tuotannon ja kuluttamisen edistämiseksi, korostaa vastuullisuusteknologia- startup Infinen toimitusjohtaja Tiina Saukko. Tulevaisuus rakennetaan yritysten sekä ihan tavallisten ihmisen toimesta ja oikea suunta määräytyy vain tutkitun tiedon varassa. Infinelle on tärkeää, että liiketoiminnan vastuullisuutta voidaan ymmärtää tuoteperustaisesti ja tutkittuun tietoon nojaten. Saukko iloitsee myös siitä, että ruokatuotteiden arvioinnit tehtiin ensimmäistä kertaa Infinen älykästä teknologiaa sisältävällä ohjelmistolla.

Kuluttajien valintoja helpottamaan on nyt myös kehitetty Osta vastuullisesti -merkki, joka julkaistaan loppuvuodesta. Sen käyttöoikeuden saavat ainoastaan tuotteet, jotka ovat läpäisseet vastuulliuuspaneelin kuratoinnin. Saukon mukaan Ostavastuullisesti.fi -sivustolle kerätään jatkossa yhdessä kuluttajien ja yritysten kanssa Suomessa myytävät vastuulliset tuotteet sekä vastuullista ostamista helpottavaa tietoa.

Suomen vastuullisin tuote -kilpailua tukee JCDecaux Finland.