Lucius Annaeus Seneca Herakles-sankarin vaikeimpien elämänvaiheiden tulkkina

Herakles, roomalaisittain Hercules, on antiikin kuuluisin tarusankari. Leijonantaljoineen ja nuijineen hänen hahmonsa on yhä helposti tunnistettava. Antiikin ihmisille Herakles oli ihmisten puolustaja ja pahan torjuja, jota palvottiin myös jumaluutena ja jota jopa filosofitkin kunnioittivat. Meille hän on tunnetuin kahdestatoista urotyöstään.



Roomalaisen filosofi-kirjailija Lucius Annaeus Senecan (n. 4 eaa.–65 jaa.) nimissä kulkee kaksi Herakles-tragediaa: Herakleen hulluus (Hercules furens) ja Herakles Oitavuorella (Hercules Oetaeus). Seneca tulkitsee väkevällä tyylillään kreikkalaista myyttiperinnettä keskittyen Herakleen elämän vaikeimpiin ja hirmuisimpiin hetkiin.



Molemmat maailmankirjallisuuden klassikoihin kuuluvat tragediat ilmestyvät nyt ensi kertaa suomeksi. Kääntäjät Maija-Leena Kallela ja Antti T OIkarinen ovat kumpikin filosofian maistereita, tietokirjailijoita ja antiikin klassikkojen kääntäjiä.

