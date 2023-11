Antiloopin POOL laajenee pääkaupunkiseudun laajimmaksi joustotilaverkostoksi

Antiloopin täyden palvelun joustotiloja tarjoava POOL kasvaa, kun POOL Itämerenkatu 3 avaa ovensa joulukuussa Ruoholahdessa ja toinen uusi, POOL Verk, avautuu helmikuussa 2024 Teurastamon naapuriin Kalasatamaan. Samalla POOLista tulee pääkaupunkiseudun suurin joustotilakonsepti yhdellätoista kohteellaan. Joustavuus on tänä päivänä yksi tärkeimmistä toimitiloja koskevista kriteereistä, kun omien toimistojen neliöitä halutaan pienentää. Laadukkailla pientoimistoilla, hot-desk-, kokous- ja tapahtumatiloilla voi ketterästi täydentää omia toimitiloja ja maksaa vain tarpeen mukaisesta käytöstä. Kokonaisuutta täydentävät viihtyisät keittiö- ja taukotilat, projektitilat sekä lounge. Joustotilojen käyttö voi olla myös henkilöstöetu ja osalle yrityksistä se voi tarjota kaivatun yhteisöllisyyden ympärilleen. Antilooppi pystyy tarjoamaan asiakkailleen joko koko POOL-verkoston tai osia, asiakkaan tarpeen mukaan.

POOLille ominaiseen tapaan kohteilla on omaleimainen ja yksityiskohtia myöten harkittu identiteettinsä. Itä-Lontoon trendikkyyttä henkivä Itämerenkadun POOL on toteutettu uutta ja vanhaa, kuten kiinnostavaa designia ja kierrätyskalusteita, yhdistäen. Teurastamon POOL Verk puolestaan edustaa New Yorkin suositusta Meatpacking Districtistä ammentavaa teollishenkistä tyylisuuntaa. Vastuullisuutta huokuva POOL Verk toteutetaan kokonaisuudessaan kierrätysmateriaalein, vintage-kalusteista vastuullisiin pintamateriaalivalintoihin ja second hand -kahvikuppeihin. Turhan remontoimisen välttämiseksi kohteissa tehtävien muutostöiden määrä on minimoitu. Vastuullisuus on muutenkin keskeisessä roolissa Antiloopin POOL-konseptissa, joka on Suomen ensimmäinen täysin hiilineutraali toimitilaverkosto.

POOLia kehitetään aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti. Useat yritykset ovat työn murroksen keskellä edelleen välitilassa ja pohtivat itselleen kokonaisuuden kannalta järkevintä tilaratkaisua. Yritykset etsivät yhteisöllisiä ja hyvinvointia tukevia tiloja, joihin ei tarvitse sitoutua vuosikausiksi. ”Skaalamme tiloja asiakasyritystemme elinkaaren eri tarpeisiin ja tarjoamme paljon kaivattua joustoa niin tiloissa, palveluissa kuin sopimuksissa. Meiltä löytyy ratkaisut, jotka elävät tulevaisuuden muutosten tahtiin”, Antiloopin Director, Customer Experience & Concept Johanna Sarekoski kertoo.

”Nykypäivän vastuulliset työnantajat ottavat huomioon tilojen vastuullisuuden lisäksi henkilöstön hyvinvoinnin. Sen lisäksi että on erilaisia työnteon tapoja, on myös erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita. Uskomme vilpittömästi pystyvämme auttamaan ja tukemaan asiakkaitamme muutoksissa riippumatta siitä, miten heidän yrityksessään työskennellään. On erilasia tapoja tehdä töitä ja meidän tulee tukea niitä kaikkia”, Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi sanoo.

Tutustu lähemmin POOL Itämerenkatu 3:een ja Sörnäistenkatu 1:ssä sijaitsevaan POOL Verkiin. Jos kiinnostuit, ole yhteydessä – kerromme mielellämme lisää!