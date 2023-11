Klara Mattsson on Vuoden rekrytoija – tässä ovat vuoden merkittävimmät työelämäteot

Vuoden 2023 Rekrygaalan finalisteissa ja voittajissa korostuivat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, teot työvoima- ja osaajapulan ratkaisemiseksi sekä työelämän monimuotoisuuden lisääminen.

Vuoden rekrytoijaksi 2023 valittiin Seurana Oy:n rekrytoija Klara Mattsson, vuoden parhaaksi rekrytointikampanjaksi Mehiläisen Lähihoitajilla on elämä tehtävänä -kampanja, Vuoden rekrytointialan kehittäjäksi Päivi Montgomery, Vuoden työnantajabrändiksi OP Ryhmä ja Vuoden rekrytointiteoksi Pemamekin mentorointiohjelma eläkeläisille.

Rekrygaalassa jaettiin myös ensimmäistä kertaa Rekrytoinnin elämäntyöpalkinto. Tunnustuksen sai pitkän ja vaikuttavan uran rekrytoinnin parissa tehnyt Marcus Herold.

Rekrygaalan voittajat ja finalistit antavat mielellään haastatteluja eri työelämäaiheista, kuten rekrytoinnista, työnhausta, osaajapulasta ja yhdenvertaisuudesta työelämässä. Tutustu voittajiin:

Vuoden rekrytoija Klara Mattsson eteni vuodessa harjoittelijasta alansa huipuksi

Vuoden rekrytoijaksi valittiin vanhusseurapalvelu Seuranan rekrytoija Klara Mattsson. Mattssonin mittavat saavutukset ja työn yhteiskunnallinen merkitys tekivät vaikutuksen tuomaristoon.

Viimeisen vuoden aikana Mattsson on rekrytoinut kaikkiaan noin 300 uutta eläkeikäistä seuralaista yksinäisyyttä kokevien vanhusten iloksi. Työ tukee vanhusten ja omaisten hyvinvointia sekä tarjoaa eläkeläisille mahdollisuuden mielekkääseen ja merkitykselliseen työhön.

Klara Mattssonin kasvutarina Vuoden rekrytoijaksi hakee vertaistaan. Vain vuosi sitten Mattsson aloitti rekrytointiuransa harjoittelijana, tavoitteenaan kehittyä ammattimaiseksi eläkeläisten rekrytoijaksi. Nyt hän johtaa Seuranan koko rekrytointitiimiä.

Tuomariston mukaan Klara Mattssonin saavutuksissa yhdistyvät sekä rekrytointien määrä että korkea laatu. Erityistä kiitosta Mattsson saa luovista ja innovatiivisista rekrytoinnin ratkaisuistaan.

"Klara Mattsson toimii poikkeuksellisessa rekrytointimarkkinassa ja huomioi kohderyhmänsä harvinaisella tavalla. Mattsson on löytänyt oikeat tavat ja kanavat tavoittaa eläkeläisiä, jotka sopivat Seuranan vanhusasaikkaiden seuralaisiksi", tuomaristo kuvailee.

Klara Mattsson kertoi kiitospuheessaan, että Seuranalla kirjoitetaan jokaisena perjantaina yhdelle kollegalle positiivinen palaute. Mattsson halusi puheessaan antaa tämän palautteen työnantajalleen:

"Seurana, olet paras. Sinulla on parhaat tiimiläiset, jotka auttavat ja tukevat, ja jotka luovat merkityksellisiä hetkiä vanhuksille ja merkityksellisiä töitä eläkeläisille. Mahdollistat ikäihmisille onnellisen vanhuuden. Olet antanut minulle paikan kasvaa ammatillisesti, haastat minua uuden äärellä ja tuot iloa päiviini. Kiitos tosi paljon!"

Mehiläisen rekrykampanja on vuoden paras – koskettava toteutustapa ja lähihoitajan työn arvostus vetosivat

Vuoden rekrytointikampanjaksi valittiin avoimella yleisöäänestyksellä Mehiläisen Lähihoitajilla on elämä tehtävänä -kampanja. Se vakuutti myös tuomariston ammattimaisen laadukkaalla toteutuksellaan ja kohderyhmälähtöisyydellään.

Keväällä 2023 toteutetulla kampanjallaan Mehiläinen halusi puhutella erityisesti tulevaa ammattiaan pohtivia nuoria ja uran alussa olevia lähihoitajia. Kampanjan kasvoina toimi neljä Mehiläisen erilaisissa tehtävissä työskentelevää nuorta lähihoitajaa, jotka halusivat kertoa omasta työstään.

Tavoitteena oli kasvattaa Mehiläisen houkuttelevuutta lähihoitajien keskuudessa ja saada heidät kiinnostumaan Mehiläisestä työpaikkana. Toisena tavoitteena oli kasvattaa lähihoitajien arvostusta myös suuren yleisön silmissä ja lisätä koko alan vetovoimaisuutta.

"Halusimme nostaa esiin lähihoitajan työn monia hyviä puolia, kertoa ammatin monipuolisuudesta ja saada nuoret pohtimaan: 'voisiko lähihoitaja olla mun tulevaisuuden ammatti?' Tässä me onnistuimme", Mehiläiseltä kerrotaan.

Perheyritys Pemamekin oivaltava keksintö palkittiin Vuoden rekrytointitekona

Pemamek Oy:n eläkeläisten mentorointiohjelma palkittiin Vuoden rekrytointitekona 2023 Rekrygaalassa. Ohjelma antaa arvoa eläkeläisten potentiaalille ja hiljaiselle tiedolle – ja valjastaa ne organisaation kasvun tueksi.

Keväällä 2023 Pemamek lanseerasi keväällä 2023 mentorointiohjelman, jossa yrityksestä jo eläköityneiden työntekijöiden osaaminen pääsee hyötykäyttöön perehdytyksessä.

Nyt pitkän työuran Pemamekilla tehneet mentorit pääsevät jakamaan vuosikymmenten aikana kertynyttä tietoaan sekä mahdollistamaan nopean kehityksen ja jouhevan aloituksen uusille työntekijöille.

Rekrygaalan tuomariston mukaan ohjelma on Suomessa poikkeuksellinen ja tarjoaa aivan uuden näkökulman perehdytykseen.

"Tämä voitto on meille iso tunnustus. Vielä isompi palkinto olisi se, että yksikin toinen yritys ottaisi tämän mallin käyttöön. Tämä on osoitus siitä, että olemme onnistuneet tekemään jotain vaikuttavaa ja tuomaan merkityksellisyyttä elämänvaiheeseen, joka meillä kaikilla on jossain kohtaa edessä", Pemamekilta kerrotaan.

Vuoden työnantajabrändi OP Ryhmä on perinteisten mielikuvien rikkoja alallaan

Vuoden työnantajabrändiksi 2023 valittu OP Ryhmä haluaa olla mukana kaikkien suomalaisten arjessa ja olla toiveikkaampien tulevaisuuksien suunnannäyttäjä – ja puhua avoimesti myös haasteista ja karikoista. OP Ryhmä on tehnyt jo vuosia pitkäjänteistä työnantajamielikuvatyötä eri kohderyhmät huomioiden.

"OP Ryhmä erottuu omassa toimialassaan. Yhtiössä on tehty asioita läpinäkyvästi, ja brändi näkyy voimakkaasti työntekijöiden kautta. OP Ryhmä on myös nykyään mitä suuremmissa määrin IT-rekrytoija: he saavat työnantajabrändillään houkuteltua huomattavan hyvällä prosentilla tekijöitä", tuomaristo perustelee valintaa.

"Yhtiöllä on myös ollut huikea kehitys viimeisten vuosien aikana. OP Ryhmä on pankkitoimialan perinteisten mielikuvien rikkoja.”

OP Ryhmä nosti kiitospuheessaan esiin sen, että työnantajabrändillä ja työnantajamarkkinoinnilla on strategista, liiketoiminnallista merkittävyttä:

"Se on aitoa bisnestä edistävää tekemistä. Työnantajabrändityötä tekemällä varmistamme, että jokaisella yrityksellä on se pääoma, jota he ensisijaisesti tarvitsevat – eli osaaminen. Mikään bisnes ei kukoista ilman osaamista."

Päivi Montgomery on Vuoden rekrytointialan kehittäjä – sinnikästä työtä moninaisemman työelämän eteen

Työ- ja organisaatiopsykologi Päivi Montgomery palkittiin Vuoden rekrytointialan kehittäjänä. Hän on rekrytoinnin kokenut moniosaaja, joka työskentelee rekrytointikonsulttina ja uraohjaajana. Pitkäaikaisen työnantajansa MPS Careerin lisäksi Montgomery tekee töitä myös muille työnantajille.

Montgomery saa tuomaristolta kiitosta alan kehittämiseksi tekemästään tinkimättömästä työstä, jolla hän on edistänyt rekrytoinnin yhdenvertaisuutta ja työelämän moninaisuutta. Montgomery haluaa edistää erityisesti vähemmistöryhmien asemaa työnhaussa.

Montgomery on itsekin osatyökykyinen, joten hän tietää myös oman kokemuksensa kautta, mistä puhuu. Vakavasta sairaudestaan huolimatta Montgomery jatkaa sinnikästä työtään inklusiivisemman työelämän eteen.

"Omistan palkinnon miehelleni. Lisäksi omistan sen kaikille niille työnantajille, jotka eivät näe pyörätuolia, opaskoiraa, rollaattoria tai ADHD:ta, vaan ihmisen", Montgomery sanoi kiitospuheessaan Rekrygaalassa.

Rekrytoinnin elämäntyöpalkinnon sai Marcus Herold – ”Intohimo työtä ja koko alaa kohtaan näkyy”

Rekrygaalassa 2023 palkittiin myös ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesta elämäntyöstä, kun Marcus Herold sai kaikkien aikojen ensimmäisen Rekrytoinnin elämäntyöpalkinnon. Tunnustuksen tarkoituksena on nostaa jalustalle pitkän ja vaikuttavan uran rekrytointialalla tehneitä ihmisiä.

Marcus Herold perusti MPS-Yhtiöt -yrityksen lähes vuonna 1975, joten hänellä on takanaan huikean pitkä ura rekrytointien parissa. Hän on toiminut rekrytointialan suunnannäyttäjänä ja ollut mukana vakiinnuttamassa monia rekrytoinnin prosesseja sellaisiksi, kuin me ne nykyään tunnemme.

Herold on itse tehnyt rekrytointikonsulttina ja suorahakukonsulttina työtä MPS:n alusta saakka ja tekee sitä edelleen keskittyen hallitusjäsenten sekä ylimmän johdon hakuihin. Rekrygaalan tuomaristo arvostaa Heroldin urassa ja saavutuksissa erityisesti hänen vaikutustaan koko alaan.

"Heroldin toiminnassa näkyy intohimo työtään ja koko alaa kohtaan. Hän haluaa viedä asioita eteenpäin ja kehittää siten koko toimialaa", tuomaristo kertoo.

Tunnustuksesta yllättynyt ja liikuttunut Herold muistutti kiitospuheessaan Rekrygaalassa, että rekrytointiala on ihmisten ala. Samalla hän halusi antaa tunnustusta rinnallaan kulkeneille ammattilaisille:

"Tänään olen ylpeä siitä, että yhtiö jatkaa myös minun jälkeeni. Täytyy sanoa, että minulla on aivan upea, uskomattoman ammattitaitoinen ja rohkea seuraaja, Elina Koskela. Hyvä seuraaja antaa mahdollisuuden luoda perustamalleni yhtiölle hyvän tulevaisuuden."