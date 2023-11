Abloy ja One4all yhteistyöhön

Abloy Oy ja One4all Finland Oy ovat aloittaneet yhteistyön. ABLOY PULSE -lukitus- ja kulunhallintajärjestelmän hallinnointiohjelmiston (ABLOY ACCENTRA) ja One4all-tilavarausjärjestelmän integraatio tuo uutta helppoutta taloyhtiöasukkaiden arkeen. Asukas tekee varauksen One4all-varauskalenterin kautta ja tieto varauksesta siirtyy varauskalenterista yhteistilan ovella sijaitsevaan Abloyn PIN-koodilukijaan. Ainoastaan varauksen tehnyt asukas pääsee näin kulkemaan lukittuun tilaan kätevästi omalla henkilökohtaisella PIN-koodillaan tai PULSE-avaimella. PIN-koodi löytyy aina helposti asukkaan One4all Mobile -asukassovelluksesta.

”Kumppanuus Abloyn kanssa ja ABLOY ACCENTRA -integraatio ovat merkittäviä tekijöitä meille, kun haluamme palvella taloyhtiöasiakkaitamme entistäkin paremmin. Integraation myötä pystymme nyt tarjoamaan asiakkaille uusia mahdollisuuksia kulunohjaukseen”, kertoo One4allin toimitusjohtaja Kitte Hamilton.

”One4all-integraatio ACCENTRA-järjestelmän kanssa on odotettu askel taloyhtiöasumisen saralla”, toteaa kumppanuusliiketoiminnan kehityspäällikkö Tero Kosonen Abloylta. ”Alkanut kumppanuus on myös ovi laajempiin yhteistyömahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Kumppanuuden myötä voimme palvella yhteisiä asiakkaitamme entistä paremmin ja monipuolisemmin”, hän jatkaa.

Yhteistyö on osa Abloyn integraatio- ja kumppanuusohjelmaa. Sen tarkoituksena on laajentaa sekä olemassa olevia että kehittää täysin uudenlaisia ratkaisuja, jotka optimoivat asiakkaiden prosesseja, tuovat kustannussäästöjä sekä mahdollistavat uutta liiketoimintaa. Kulunhallinta- ja turvallisuusala on jatkuvasti kehittymässä suuntaan, jossa ei enää myydä yksittäisiä lukkoja ja järjestelmiä, vaan yhdistettäviä ratkaisuja, jotka tuovat kokonaisuutena turvaa ja lisäarvoa asiakkaan liiketoiminnalle ja pääsyn helppoutta loppukäyttäjälle.

Lisätiedot:

Kitte Hamilton

Toimitusjohtaja, One4all

040 761 1923

kitte.hamilton@one4all.fi



Tero Kosonen

Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Abloy

040 704 4817

tero.kosonen@abloy.com



One4all Finland Oy

One4all Finland tarjoaa taloyhtiöille digitaaliset työkalut asumiseen liittyviin palveluihin ja viestintään. Ratkaisut kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa vastaamaan heidän tarpeitaan. One4allin ratkaisut toimivat missä ja milloin tahansa ja niillä voidaan tavoittaa asukkaat entistä nopeammin ja helpommin. Niiden avulla taloyhtiöiden edustajat voivat tarjota asukkaille palveluita ja tietoa asumisesta sekä ohjata asukkaita toimimaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. One4allin liikevaihto oli viimeksi vahvistetulla tilikaudella noin 2 miljoonaa euroa. Lisää tietoa yrityksestä löytyy osoitteesta one4all.fi.





Abloy Oy

Abloy on turvallisuuden ja lukituksen suunnannäyttäjä, jonka tavoitteena on lisätä luottamusta maailmassa. Yhdistämällä digitaalisen ja mekaanisen osaamisensa Abloy Oy kehittää nykyaikaisia, alan johtavia turvallisuusratkaisuja ihmisten, omaisuuden ja liiketoiminnan suojaamiseksi. Maailmanlaajuinen yli 90 maata kattava jakeluverkosto vastaa asiantuntevasta palvelusta. Abloyn palveluksessa Suomessa on noin 750 henkilöä.