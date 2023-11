Meritta Koivisto: Henkilöhahmot luovat romaanin tarinaa

Kirjailija, elokuvaohjaaja ja -käsikirjoittaja Meritta Koiviston romaaneissa on henkilöhahmoilla merkittävä rooli. Kun tarina alkaa syntyä, on tiedossa alku – ja loppu. "Se mitä tapahtuu niiden välillä on henkilöhahmojen, tematiikan ja dramaturgian sovittamista yhtenäiseksi draamalliseksi tarinaksi", kirjoittaa Koivisto Kustantamon kuulumisia -blogissa. Koiviston Sukulainen-dekkari ilmestyi syyskuussa.