Riskiryhmään kuuluvat varanneet yli 40 000 rokotusaikaa – rokotteita saa myös ilman ajanvarausta

"Aikoja on varattu rokotukseen paljon, mikä on hienoa asia. Tämä osoittaa, että rokotteiden tärkeys on ymmärretty. Halusimme, että rokotusaikoja varattaisiin ennakolta reilusti ruuhkautumisen välttämiseksi. Toivomme, että kaikki riskiryhmiin kuuluvat ottavat rokotteet tulevien rokotusviikkojen aikana”, kannustaa terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Rokotteet saa myös ilman ajanvarausta

Rokotukseen voi mennä suoraan rokotuspisteelle ilman ajanvarausta. Rokotettavan tarvitsee tuoda mukanaan ainoastaan Kela- tai henkilökorttinsa.

Rokotusaikoja Maisassa on tällä hetkellä tarjolla enää rajallisesti. Aikoja avataan jonkin verran rokotusviikkojen aikana lisää. Aikoja vapautuu myös sitä mukaan, kun niitä perutaan. Ennen kuin menee rokotuspisteelle, on siis hyvä tarkistaa Maisasta, onko aikoja saatavilla.

Rokotusaikaa ei ole mahdollista varata puhelimitse. Ethän turhaan soita terveysasemien, Päivystysavun, terveysneuvonnan tai muiden palvelujen puhelinpalveluun. Aikaa ei myöskään voi varata Maisa-viesteillä.

Menethän rokotukseen rokotuspisteelle, joka on lähimpänä omaa terveysasemaasi. Katso rokotuspisteet ja niiden sijainnit.

Rokotuspisteillä voi olla ajoittain ruuhkaa, mutta pyrimme varmistamaan, että rokotukset sujuvat mahdollisimman hyvin. Ensimmäisenä rokotuspäivänä on yleensä ruuhkaa. Tulethan myöhemmin rokotukseen, mikäli mahdollista.

Riskiryhmään kuuluminen tarkistetaan

Riskiryhmiin kuuluminen tarkistetaan rokotuspisteen ovella. Riskiryhmiin kuuluvat muun muassa 65 vuotta täyttäneet ja tiettyjä sairauksia sairastavat. Katso rokotteiden kaikki riskiryhmät.

Influenssarokotteen riskiryhmiin kuuluvat myös vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri. Lähipiiriin kuuluvat henkilöt, jotka asuvat samassa asunnossa tai ovat viikoittain kasvotusten tekemisissä vakavalle influenssalle erityisen alttiin ihmisen kanssa. Katso lähipiirin tarkempi kuvaus (THL).

Lisätietoa