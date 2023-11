Varhan strategian toimeenpanoon liittyvä talouden tasapainottamisen ohjelma aluehallituksen käsittelyyn

Hyvinvointialueen talouden tasapainottamistarve suunnittelukaudella 2024 - 2026 on tämänhetkisen kustannus- ja rahoituskehitysarvion mukaan 270 miljoonaa euroa. Talouden tasapainottaminen vaatii merkittäviä uudistuksia toimintaan ja säästötoimenpiteitä. Aluehallitukselle esitetään tästä syystä kaikkia toimintoja koskettavaa tasapainottamisohjelmaa. Lähtökohtana on, että hyvinvointialueen talous on tasapainossa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Suunnitelma toteuttaa hyvinvointialueen strategiaa. Sen mukaisesti edistetään mm. palvelujen vaikuttavuutta, digitalisuutta, oikea-aikaisuutta, hankintojen laadukkuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Suunnitelman mukaan talouden tasapainottamistoimenpiteet vuosille 2024 - 2026 pitävät sisällään muun muassa palvelujen uudistamista kohti kevyempää rakennetta niin, että se vastaa asiakkaiden palvelutarvetta. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta digitalisaation myötä sekä mm. lisätä digi- ja etäpalveluita, jotta palveluja voidaan tarkoituksenmukaistaa myös kustannustehokkaammaksi. Hyvinvointialueella on käytössään merkittävä määrä erilaisia toimitiloja, joista vuoden 2026 loppuun mennessä tarkoituksena olisi luopua noin kolmanneksesta. Myös palveluhankintoja tehostetaan.

Poistamalla vaikuttamatonta työtä ja tehostamalla toimintatapoja haetaan talouden tasapainoa. Tähän liittyen hyvinvointialueen henkilöstölle avattiin lokakuun lopussa kysely, johon on saatu alle viikossa yli 800 vastausta.

Palvelurakenteeseen liittyviä toimenpiteitä on suunniteltu mm. ikääntyneiden palveluihin. Tavoitteena on yhteisöllisen asumisen kasvattaminen ja asiakkaiden toimintakyvyn lisääminen kuntouttavilla palveluilla, pitkäaikaisesta laitoshoidosta luopuminen ja kotihoidon etäpalvelun lisääminen. Lisäksi palveluja pyritään uudistamaan niin, että esimerkiksi lastensuojelun huostaanottoja, vammaispalvelujen laitospalveluja sekä sairaaloiden vuodeosastopalveluja voitaisiin sen myötä vähentää.

Talouden tasapainotusta haetaan henkilöstövuokrausta vähentämällä ja hintakatoilla. Myös oman henkilöstön tuottavuuteen haetaan parannusta. Teemme parhaamme, että henkilöstömme viihtyy ja haluaa työskennellä juuri Varhassa. Mahdollisista henkilöstön vähentämiseen liittyvistä muutoksista neuvotellaan aina yhteistoiminnassa henkilöstön ja työnantajan kesken.

Esitetyt suunnitelmat ja euromääräiset säästötavoitteet ovat arvioita. Niitä täsmennetään käsittelyn myötä, kun tilannekuva tarkentuu ja talousarviovalmistelu sen myötä etenee. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi tarvitaan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti myös myönnetyn lainanottovaltuuden käyttämiseksi.

Hyvinvointialueen varsinainen, sitova talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 - 26 tulevat päätöksentekoon myöhemmin tänä vuonna niin, että aluevaltuuston on tarkoitus hyväksyä ne joulukuun kokouksessaan.