Suomalaisveneet starttaavat Kapkaupungista etelämeren myrskyihin – käynti Asterian haudalla

Purjehtija Tapio Lehtisen täysin suomalaisessa ja kisan nuorimmassa kokoonpanossa on tapahtunut yksi muutos, kun vahtipäällikkö Juho Sattanen halusi henkilökohtaisista syistä siirtyä tiimin maavoimiin. Sattanen on siirtänyt vastuullaan olevat tehtävät muille tiimin jäsenille ja hänen paikkansa Galiana WithSecuren vahtipäällikkönä on ottanut Lassi Liimatainen. Jussi Paavosepän Spirit of Helsinki -miehistöön tulee kolme uutta jäsentä kahden astuessa maihin. Mika von Svetlick, Topi Simola ja Ata Kaukonen paikkaavat kokeneiden Pasi Palmun ja Ari Kokon jättämää aukkoa. Spirit of Helsingin englantilaisvahvistuksena jatkaa vuoden 2022 Golden Globe Race -kilpailussa veneensä menettänyt, mutta Clipper-kilpailussa jo kerran maapallon kiertänyt konkaripurjehtija Ian Herbert-Jones.

Spirit of Helsingin hieno avausosuus

Suomalaisveneet lähtevät Ocean Globe Race -purjehduskilpailun kakkososuudelle hyvistä asemista. Spirit of Helsinki selviytyi Kapkaupunkiin koko joukon ensimmäisenä ja majailee 14 veneen tasoituskilpailussa kakkostilalla. Galiana WithSecure oli hieman epäonnekkaampi reitinvalinnoissaan halki Atlantin ja pahamaineisen Doldrums-vyöhykkeen tyvenien, mutta nousi hyvän loppukirinsä ansiosta tasoituskilpailun kuudenneksi.

Erinomainen uutinen molemmille venekunnille oli kohtuullisen lyhyt korjattavien asioiden lista: ”Kun isoja ongelmia ei ole, pienten asioiden lista venyy loputtomaksi”, naurahtaa Jussi Paavoseppä Kapkaupungissa kaksi päivää ennen starttia. Lehtisen veneen taustajoukkoihin kuuluva Tiina Pakkanen kertoi ompelevansa kapteenin hyttiin verhoja, joten kovin dramaattisia ongelmia ei Galiana WithSecurestakaan löydy. Veneen varustetäydennyksiin kuuluu esimerkiksi Tapio Lehtisen Kapkaupunkiin tilaama Partiolaisten adventtikalenteri.

Olosuhteet kovenevat, lupaa toinen Lehtinen

Kilpailun ensimmäisen osuuden olosuhteet olivat enimmäkseen erittäin lempeät koko laivueelle. Kisaan starttasi kaikkiaan 14 purjevenettä, joista kaksi on vielä ensimmäisellä etapillaan muiden startatessa toiselle osuudelle. Kapkaupungin jälkeen sukelletaan syvälle etelään, missä lämpötila putoaa nopeasti lähemmäs nollaa ja syvien matalapaineiden jono vyöryy tyypillisesti purjehtijoiden menosuuntaan tasaisena nauhana. Toisin kuin 1970-80 -lukujen Whitbread Round the World Race -kilpailuissa, Ocean Globe Racen osallistujia ei päästetä liian lähelle Antarktiksen kiintojäätä. Reitille määritellään reittipisteitä, joiden etelän puolelle menemisestä jaetaan tuntuvia aikasakkoja.

”Ensimmäinen osuus jätti nuorelle miehistöllemme suolaisen maun, kun viimeisen tunnin ajan ”Cape Doctorina” tunnettu ja jopa 25m/s puhaltanut itä-kaakkoistuuli teki kaikkensa loppusuoran vaikeuttamiseksi. Kakkososuudella näitä myrskytuulia on luvassa lisää, mutta ne pitäisi vaan kaikki saada tulemaan perän puolelta. Näin matka Aucklandiin taittuisi vauhdikkaimmin”, kertoo Galiana WithSecuren maissa oleva tiimipäällikkö, itsekin Suomen kokeneimpiin valtameripurjehtijoihin kuuluva Eero Lehtinen. Kolme kertaa maapallon purjehtien kiertänyt Tapio Lehtisen veli Eero osallistui Ocean Globe Race:n esikuvaan, Whitbread -purjehduskilpailuun 1989-90.

Asterian haudalle

Purjehduslegenda Tapio Lehtinen oli Kapkaupungin vesillä viimeksi vuosi sitten marraskuussa. Hän purjehti tuolloin yksin Asteria-veneellään Golden Globe Racen pakolliseen mediapysähdykseen tasatahtia Etelä-Afrikan Kirsten Neuschäferin kanssa, joka sittemmin voitti koko kilpailun. Maissa ei käyty, vaan matkan oli suunniteltu jatkuvan Southern Oceanille ja pysähtymättä maailman ympäri.

18. marraskuuta 2022 Tapio Lehtisen tukijoukot ja omaiset saivat pysäyttäviä uutisia. Veneestä oli vastaanotettu mayday-viesti ja yhteys Lehtiseen oli poikki. Piinallisen odotuksen jälkeen selvisi, että yksinpurjehtija oli pelastuslautassa, ja Asteria-vene uponnut. Tragediaa ennakoinut tilanne kääntyi suotuisien olosuhteiden ja valtavan tuurin voimalla lähes elokuvamaiseksi onnelliseksi lopuksi. Neuschäfer löysi vuorokauden merellä ajelehtineen Lehtisen ja auttoi tämän veneeseensä odottamaan apuun tulleen rahtilaivan saapumista. Veneensä menettänyt Lehtinen selvisi kotimatkalle Indonesian kautta ja sai viettää joulua kertaalleen pahasti säikähtäneen perheensä kanssa.

Nyt Galiana WithSecure tulee purjehtimaan uppoamispaikan ohi hyvin lähellä tragedian vuosipäivää. Perinteitä kunnioittavana old school -purjehtijana tunnettu Lehtinen ei varmasti ohita rakkaan veneensä hautapaikkaa ilman tunteikasta huomionosoitusta.

”Ohitamme Asterian haudan. En olisi koskaan uskonut kuinka paljon ihminen voi ikävöidä yhtä venettä. Onkin kohtalon ivaa, että osumme uppoamispaikalle onnettomuuden vuosipäivän aikoihin. Olen ylpeä, että mukanani on nyt upea tiimi mahtavia nuoria purjehtijoita, joiden kanssa paitsi jakaa nuo tunteet, myös ymmärtää valtameren usein pirullistakin luonnetta”, kertoo Tapio Lehtinen Kapkaupungista ja lisää:

”Eteläistä valtamerta kuvaillaankin perinteisesti sanonnalla same planet, another world.”

Jouluksi Uuteen-Seelantiin

Ensimmäisiä kisaveneitä odotetaan Uuden-Seelannin Aucklandiin aikaisintaan joulukuun puolivälissä. Mikäli veneet pääsevät nopeasti kiinni koviin läntisiin tuuliin, pitäisi matkanteon olla selvästi nopeampaa kuin avausosuudella. Valtaosan venekunnista pitäisi olla perillä jouluksi, joten pysähdyksestä tulisi näin kaikille Kapkaupungin stoppia pidempi. Kilpailun kolmas osuus starttaa Uudesta-Seelannista kohti Uruguayn Punta del Esteä tammikuun 14:ntenä. Kilpailun maaliin Southamptoniin ensimmäisiä veneitä odotellaan huhtikuun ensimmäisellä puoliskolla.

Ocean Globe Race on noin kahdeksan kuukauden mittainen purjehdus maailman ympäri klassisilla purjeveneillä ilman tietokoneita, satelliittinavigointia, GPS:ää tai muitakaan modernia teknologiaa edustavia apuvälineitä tai materiaaleja. Southamptonista syyskuun 10. päivänä alkaneen kilpailun 27 000 merimailin pituinen reitti kulkee kolmen eteläisen mantereen suuren niemimaan ympäri ja jakautuu neljään etappiin. Välipysähdykset ovat Kapkaupunki, Auckland ja Punta del Este.

Tapio Lehtinen ja Jussi Paavoseppä ovat median haastateltavissa perjantaina 3. ja lauantaina 4. marraskuuta. Haastattelupyynnöt Kapkaupunkiin sähköpostitse pia.gronblom@gmail.com tai tekstiviestitse +358 40 505 4660.

Galiana WithSecuren viikottaisia radioyhteysraportteja on mahdollista seurata Tapio Lehtinen Sailing -FB-sivuilta.