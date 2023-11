Salaliiton massiivinen tupla-albumi Portaat julki tänään – levyä juhlitaan julkaisukeikalla Turun Dynamossa

15 uutta biisiä sisältävä albumi on henkilökohtainen, erikoinen teos: biisit jakavat sen tunnelmallisesti ”Portaat ylös”- ja ”Portaat alas” -kappaleisiin. Levyllä on tarttuvia, Salaliitolle luontevia pop-kappaleita, kuten ilmestyessään kolmelle Spotify-listalle noussut Tärkeä ihminen -single ja powerpop-pala Suuri sotku, mutta myös melankolisia ja progressiivisia eepoksia, pieteetillä läpisävellettyä ja -sovitettua musiikkia.

Levyn aloittava, liki kymmenminuuttinen Lasken raskaat luomeni tekee heti selväksi, etteivät Portaiden askelmat ole kepeimmästä materiaalista pystytetyt. Portaat johtavat ihmismielen ja maailman ihmeisiin ja tarttuvat jo ensikuuntelulla fragmentteina matkaan, vaikka heti ei edes muista mistä kappaleesta mikäkin ajatus on lähtöisin – aika palkitsee kuulijan.

Salaliiton laulaja-kitaristi ja yksi biisintekijä Ossi Alisaari iloitsee bändin pitkän työn saattamisesta viimeinkin kuulijoiden korviin:

– Tätä levyä tehtiin niin monta vuotta ja suurella sydämellä, että olisin kovin pettynyt, jos ihmiset eivät ota sitä omakseen. Levyn syntyhistoriaan mahtuu muun muassa Korona-aika, sota Ukrainassa sekä meidän Salaliittolaisten henkilökohtaisissa elämissä tapahtuneet suuret muutokset. Mielestäni Portaat on Salaliiton tähänastisen tuotannon suurin saavutus. Odotan innolla, että päästään esittämään näitä biisejä keikoilla!

Vaikka osa albumin biiseistä käsittelee äärimmäisen raskaita aiheita – läheisen kuolemaa, sotaa ja menehtyneitä nuoruuden sankareita, Alisaaren äänessä on niin paljon tarkkaa ja inhimillistä humaanisuutta, että kokonaisuus on paljon enemmän lohduttava kuin ahdistava. Portaat kantavatkin samaan aikaan mukanaan koko maailman murheita ja pieniä hyviä hetkiä. Esimerkiksi tiistaita, joka on aina toivoa täynnä. Arvatkaapa minä päivänä viikossa Salaliitto treenaa?

Portaat ulottuvat myös popin ja progressiivisen rockin traditioihin, The Smithsin ja The Curen kautta Pink Floydiin ja sieltä – John Lennoniin. Eräs levyn pysäyttävimmistä hetkistä on kappale John, jossa Lennonin päiväkirjojen kautta päädytään pohtimaan hyvää tekeviä, ihmistä eheyttäviä lauseita, joiden jatkeeksi kuulija saa itse punoa oman tarinansa langat.

Salaliiton kolmen aiemman, mainion vastaanoton saaneen albumin tiimoilta bändi on tehnyt mittavan määrän keikkoja ja kiertänyt ympäri Suomen aina klubeista isoihin festivaaleihin. Bändin keikat ovatkin yllätyksellisyydessään ja hyväntuulisuudessaan yleisön rakastamia Tapauksia, joissa tunnelmat vaihtuvat herkästä unelmoinnista intensiivisinä nouseviin äänivalleihin.

Levynjulkistuskeikat:

Pe 3.11. Turku, Dynamo, osta liput täältä!

Pe 17.11. Tampere, Tullikamarin Klubi, osta liput täältä!

La 20.1. 2024 Helsinki, Korjaamo

Lisää keikkoja julkistetaan pian!

Salaliitto on: Ossi Alisaari – kitara ja laulu, Timo Kuismanen – kitara, Raine Hynninen – basso, Tommi Rantamäki – rummut

Facebook

Instagram

Portaat-albumin biisilista:

Lasken raskaat luomeni Juhlaillallisen aikaan Huolestun Sivuvaikutuksia Suuri sotku Hyvä maa John Näkemättä jää Huminaa Tärkeä ihminen Hyväosaisuudesta Liikkeet Tiistaina Portaat Kotiinpaluu

Äänitys: Matti Vasanen, Pekka Alisaari ja Salaliitto

Miksaus: Matti Vasanen, paitsi Hyvä maa, Näkemättä jää ja Kotiinpaluu miksaus Salaliitto

Masterointi: Jarno Alho / Alho Audio Mastering

Kuvat: Noora Isoeskeli

Kannet: Tommi Rantamäki

Tuplavinyyliä saatavilla hyvinvarustetuista levykaupoista.

Tilaa Portaat Levykauppa Äxästä!

Kuuntele Portaat:

Spotify

Apple Music