Pohjois-Suomen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta päätti 32 vuotta jatkuneen työnsä

Kokouksen alussa puheenjohtaja Savolainen esitti muistosanat tänä vuonna 99-vuotiaana edesmenneen kunnallisneuvos, Rintamaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Onni Toljamon arvokkaasta työstä ja kokous vietti hiljaisen hetken Toljamon muistoa kunnioittaen.

Puheenjohtajana vuodesta 2010 saakka toiminut ylijohtaja Terttu Savolainen loi avauspuheenvuorossa katsauksen alueellisen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan historiaan.

Neuvottelukunnan työ alkoi yli 32 vuotta sitten, huhtikuun 22. päivänä 1991, kun Oulun läänin silloinen maaherra Ahti Pekkala asetti ensimmäisen kerran läänin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan. Hänen seuraajansa maaherra Eino Siuruainen jatkoi toimikautta marraskuun 19. päivänä 1993 aina vuodelle 2010 saakka. Toimikunnan vetämisestä vastuu on ollut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla vuodesta 2010.

Neuvottelukunnan alkuperäisen toimeksiannon mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on ollut muun muassa selvittää rintamaveteraanien yhteiskunnallisen tuen tarvetta ja paikkakuntakohtaisia eroja läänin alueella, sekä tehdä esityksiä veteraanien olojen kohentamiseksi ja erityisesti niiden yhdenmukaistamiseksi.

”Etenkin ensimmäisinä vuosikymmeninä, mutta myös viime vuosiin saakka, yksi merkittävin tehtävä oli tiedon välittämien veteraanien etuuksista. Tehtävämme on ollut valvoa, että veteraanit saavat heille kuuluvat palvelut alueilla. Olemme kouluttaneet ja pitäneet veteraaniasiamiehiä tietoisina kulloisistakin etuuksista,” ylijohtaja Savolainen totesi.

Ensimmäisinä vuosikymmeninä tehtiin vuosittaiset toimintasuunnitelmat, sekä julkaisut veteraanien palveluista ja määristä. Pidettiinpä yllä myös tietoutta sotiemme veteraaneista kertovasta kirjallisuudestakin.

Ylijohtaja Terttu Savolainen kiitti lämpimästi kaikkia veteraanien ja veteraaniperinnön eteen tehdystä työstä.

”Se on mittaamattoman arvokasta”, ylijohtaja totesi.

”Tämä työ muuttaa muotoaan. Se tullee monella tapaa yhä tärkeämmäksi. Meidän sukupolvillamme on suuri vastuu tarinoiden ja historian eteenpäin viemisestä”, Savolainen päätti historiakatsauksensa.

Perinnetyön tilannekatsaukset

Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin puheenjohtaja ja Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Sallinen kertoi perinnetyön tilannekatsauksessaan ajankohtaiset kuulumiset Tammenlehvän alueellisesta ja paikallisesta toimikuntien työstä. Sallinen korosti, että kunnat ja seurakunnat, sekä puolustusvoimat ja valtion hallinnon toimijat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Kainuun sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Timo Toivonen ja Keski-Pohjanmaan maakunnasta mukana kokouksessa ollut puheenjohtaja Esko Hirviniemi kertoivat perinnetyön tilannekatsaukset omien maakuntiensa alueilla.

Kokouksessa kuultiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Räinän katsaus veteraanien palveluiden järjestämisestä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueilla tällä hetkellä.

Veteraaniperinteen vaalimista ja hoitamista jatketaan Tammenlehvän perinneliiton alaisissa perinneyhdistyksissä.

Lisätietoja

Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi

Tammenlehvän Perinneliitto jatkaa tästä

Tammenlehvän Perinneliiton tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen vuosina 1939-1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Liiton tavoitteena on löytää sellaiset veteraaniperinteen henkiset ja aineelliset ilmenemismuodot, jotka suomalaisen yhteiskunnan kannalta ovat tärkeitä ja muistettavia vielä vuosikymmenienkin kuluttua sekä löytää tälle perinteelle jatkuvuutta ylläpitävät vastuunkantajat. Toiminnan painopiste on valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston ja veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa. Tammenlehvän perinneliiton alaisuudessa on toiminut lukuisia esimerkiksi opetuksen, museoiden tai muistomerkkien kartoittamiseen keskittyneitä työryhmiä, joiden työn tuloksia on nähtävissä tällä sivustolla.

Tammenlehvän Perinneliitto perustettiin 24.4.2003. Liiton perustajajäseniä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto. Liiton toiminta-ajatuksena on koota yhteen yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita, halukkaita ja kykeneviä osallistumaan liiton tarkoitusta edistävään perinnetyöhön. Liiton jäseninä on tällä hetkellä 23 veteraani-, maanpuolustus- ja perinnetyötä tekevää yhteisöä.



