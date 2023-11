Aluevaltuusto käsittelee pelastustoimen palvelutasopäätöstä 6.11. – seuraa suoraa lähetystä verkossa

Jokainen ansaitsee hyvän palliatiivisen hoidon – hanketyö toi palveluihin tasavertaisuutta hyvinvointialueilla 1.11.2023 14:33:27 EET | Tiedote

FinPall-hankkeessa on luotu uusia toimintatapoja palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueilla. Kahden vuoden aikana on kehitetty muun muassa kotisairaalatoimintaa, palliatiivisia keskuksia sekä lasten ja nuorten palliatiivista hoitoa. Tervetuloa päätösseminaariin Tays Keskussairaalalle 10. marraskuuta kello 8.30–15.15. Myös etäosallistuminen on mahdollista.