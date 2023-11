Kaustisen apteekki on Vuoden opetusapteekki

Itselääkityksen Käypä hoito -suositus päivitetty 20.6.2023 09:30:00 EEST | Tiedote

Itselääkityksen Käypä hoito -suositus on päivitetty. Alkuperäinen suositus julkaistiin vuonna 2016. Sen jälkeen itsehoitoon on tullut kymmenkunta uutta lääkeainetta tai -muotoa, jotka on nyt lisätty päivitettyyn suositukseen.