Kajaanin kaupungin keskustan, Vuoreslahden ja Mainuan alueella lyhyt sähkökatko

Allianssimalli laajenee sähköverkkoihin – Kajave Oy, Enerke Oy, Despro Engineering Oy ja Kuhmon Rakennuspojat Oy solmivat allianssisopimuksen sähköverkon investointi- ja kunnossapitoprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta

Kajave Oy on solminut allianssisopimuksen sähköverkon investointi- ja kunnossapitoprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta Enerke Oy:n, Despro Engineering Oy:n ja Kuhmon Rakennuspojat Oy:n muodostaman EKD-ryhmittymän kanssa. Kyseessä on ensimmäinen tässä mittakaavassa toteutettava hankinta sähköverkkotoimialalla. Sopimuksen arvo on noin 38 miljoonaa euroa, ja sen työllistävä vaikutus on n. 100 henkilötyövuotta neljän vuoden aikana. Sopimus sisältää jatko-option vuosille 2028–2030.