SRV hyödyntää modernia Geolo-maalämpöratkaisua Jorvin sairaalan uudistuotannossa ja vähentää merkittävästi rakennusaikaista päästökuormaa

Uuden osastorakennuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 50 000 bruttoneliömetriä ja sen käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan vuonna 2026. Viisikerroksinen osastorakennus sisältää valmistumisen jälkeen mm. uuden pääaulan, aikuisten sekä lasten ja nuorten sairauksien vuodeosastot, lasten ja nuorten sairauksien poliklinikan, synnytysosaston, kuvantamistiloja sekä sairaalakampuksen toimintaa tukevia tiloja. Hankkeen ympäristötavoitteena on rakennuksen energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen vähentäminen. Geolon asennus työmaalla käynnistetään lokakuussa 2023.

”Kävimme tutustumassa SRV:n ja Raksystems Climate Solutionsin aikaisempaan yhteistyöhön Espoon kaupungille toteuttavassa Matinkylän lukion rakennushankkeessa. Työmaalla oli selkeästi havaittavissa hyvät ja tasaiset sisäolosuhteet, jotka yhdessä hankkeen saavutettavien päästö- ja energiasäästöjen avulla tukevat HUSin asettamia vastuullisuustavoitteita”, toteaa projektipäällikkö Lari Warva HUS Kiinteistöt Oy:stä.

Tasalämpöiset ja puhtaat työskentelyolosuhteet läpi rakennushankkeen

Maalämpöä hyödyntävä Geolo-energiaratkaisu mahdollistaa päästösäästöjen lisäksi myös ympärivuotisen olosuhteiden optimoinnin. Kun kesällä kohde viilenee maalämpökentän latautuessa lämpöenergialla, talvella työskentelyolosuhteet pysyvät tasaisen lämpiminä. Työn tekeminen on tehokasta ja materiaalien ja rakenteiden asentaminen voidaan suorittaa tasaisissa ja oikeissa olosuhteissa. Ratkaisu on erillinen ja tuodaan kohteeseen rakentamisen ajaksi, joten kiinteistöön jäävä tekniikka on loppukäyttäjälle uutta ja maalämpökentän toimivuus suunnitellun elinkaaren ajaksi varmistettu.

”Elinkaariviisaustavoitteidemme mukaisesti pyrimme työmaillamme nettopäästöttömyyteen. Geolo mahdollistaa uusiutuvan energian käyttöönoton hankkeessa jo rakennusaikana, ja olosuhdeseuranta kellon ympäri energian optimaalisen käytön sekä tasaiset ympärivuotiset tuotanto-olosuhteet. Nämä yhdessä pienentävät rakennusaikaisia hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia merkittävästi. Tämän lisäksi hyvällä yhteistyöllä voimme auttaa rakennusprosessin etenemisessä ja tätä kautta tuotantotehokkuudessa”, kertoo SRV:n talotekniikkapäällikkö Jani Mäkinen.

Geolon tuomilla hiilidioksidisäästöillä 341 kertaa maailman ympäri

Jorvin sairaalahankkeessa hyödynnettävällä maalämpöratkaisulla saavutetaan merkittävät hiilidioksidisäästöt. CO 2 -päästösäästöt YM-laskentamenetelmän keskipäästöjen mukaisesti pienenevät rakennusaikana Geoloa hyödyntämällä noin 1 979 CO 2 t eli noin 9,7 %. Elinkaaren aikaisiin päästösäästöihin vaikutus on noin 4,3 %. Tällä CO 2 -päästösäästömäärällä ajaa noin 13 700 000 km keskipäästöisellä henkilöautolla, joka vastaa 341 kertaa maailman ympäri.

”Iso kiitos HUSille ja SRV:lle luottamuksesta Geoloa ja palveluitamme kohtaan! Yhteistyö SRV:n kanssa on avointa ja yhteinen vaikuttavuustyömme tavoitteellista. Osapuolten monipuolisella ammattitaidolla toteutamme tulevaisuuden sairaalan, jossa on turvallista ja miellyttävää niin työskennellä kuin asioida potilaana ja otamme samalla jälleen uuden askeleen rakennusaikaisten CO 2 -päästöjen vähentämisessä ja sitä kautta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä”, toteaa Janne Vanhanen, Raksystems Climate Solutions Oy:n toimitusjohtaja.

Tiedote on julkaistu yhteistyössä SRV:n, HUS Kiinteistöt Oy:n sekä Raksystemsin kanssa.