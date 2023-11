Ferran Sibila HJK:n päävalmentajaksi kahden vuoden sopimuksella

HJK:n Veikkausliiga-joukkue on valinnut päävalmentajakseen kausille 2024–2025 Ferran Sibilan. 35-vuotias espanjalainen siirtyy Klubiin Ruotsista Malmö FF:n edustusjoukkueen valmennustiimistä.

Sibilalla ei ole aiempaa päävalmentajakokemusta aikuisten tasolla, mutta ennen Malmöä hän on toiminut vastuullisessa valmennusroolissa Allsvenskanissa kahden vuoden ajan GIF Sundsvallissa ja 2,5 vuoden ajan IFK Göteborgissa. Ennen Malmöä Sibila oli puolen vuoden ajan Englannin Championshipissä Barnsleyn valmennustiimissä niin ikään isossa roolissa.

HJK:n urheilujohtaja Vesa Mäki tuntee Sibilan jo yli vuosikymmenen takaa.

– Vaikka Ferran on toiminut aiemmissa seuroissaan apuvalmentajan tittelillä, käytännössä hänen vastuullaan on ollut suunnitella joukkueen pelitapa ja toteuttaa siihen liittyvät harjoitteet sekä Sundsvallissa, Göteborgissa että Barnsleyssa, Mäki kertoo.

– Ferranin ammatillinen osaaminen on erittäin korkea. Hän on analyyttinen, tiedon kautta toimiva valmentaja, joka opiskelee lajia jatkuvasti. Ferran on rauhallinen, ihmisläheinen persoona, joka kuitenkin vaatii itseltään ja ympäriltään toimivilta ihmisiltä paljon. Ferran on erittäin arvostettu Ruotsissa, ja olen hyvin tyytyväinen, että hän valitsi HJK:n, vaikka Allsvenskanissakin hänelle olisi ollut kysyntää.

Toimitusjohtaja Aki Riihilahti kertoo, että ensi kauden päävalmentajan valintaa edelsi perusteellinen prosessi, joka käynnistettiin jo vuoden alussa.

– Urheilujohdon ja puheenjohtajan kanssa haastattelimme puolentusinaa hyvää ehdokasta, ja loppukauden myötä totesimme, että kotimaisista Toke (Toni Korkeakunnas) olisi ollut ykkösvaihto. Se muutos, jonka hän tänä vuonna toteutti, oli erittäin onnistunut.

– Seuran tahtotila kuitenkin on, että haluamme ottaa vielä yhden stepin ylöspäin: Haluamme saada resursseistamme entistäkin enemmän irti kotimaassa, pärjätä vielä hieman paremmin eurokentillä ja, strategiamme mukaisesti, tuottaa vielä laadukkaampia pelaajia.

Parhaillaan Sibilan Malmö taistelee Allsvenskanin mestaruudesta, minkä vuoksi hän on median tavattavissa Helsingissä vasta marraskuun puolivälissä Allsvenskanin päätyttyä.

Myös HJK:n seurajohto haluaa antaa omalle joukkueelleen työrauhan ensi viikon tärkeään Konferenssiliigan otteluun eikä kommentoi päävalmentajan valintaa enempää ennen marraskuun puolivälissä Bolt Arenalla järjestettävää mediatilaisuutta. Kutsu tilaisuuteen lähetetään myöhemmin.

Liitteenä oleva kuva Sibilasta on median vapaasti käytettävissä.