Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivä voi jäädä kokonaan ilman hoitoa

Suru, yksinäisyys, ahdistus. Toivo paremmasta, kenties parisuhteesta ja perheestä. Artisti Ville Nurminen tietää, miltä tuntuu pyrkiä eroon päihteistä ja yrittää saada apua.

– Olen itsekin paininut vuosia alkoholiongelmien kanssa ja tiedän, minkälaiseksi arki muuttuu, kun pitkään käyttää päihteitä. Siinä menettää kaiken itselle tärkeän ja lopulta myös halun elää.

Nurminen kohtaa työssään paljon päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä sekä heitä, jotka ovat lopettaneet käytön. Hän keikkailee muun muassa hoitolaitoksissa ja oppilaitoksissa, tavoitteenaan auttaa musiikin kautta ihmisiä.

– Tapaamani ihmiset ovat kertoneet, että hoitoon on vaikea päästä, jos on sekä mielenterveys- että päihdeongelma. On ihmisiä, jotka haluavat ja pyytävät apua, mutta eivät sitä saa, Nurminen kertoo.

– On hyvä muistaa, että katkolla ja päihdeyksiköissä ihmiset elävät elämäänsä eteenpäin. Syntyy pariskuntia, jotka auttavat toisiaan selviämään vieroitusoireista ja päihdekierteestä.

Hän on nähnyt myös monia kohtaloita, joissa rakkaus on auttanut eroon päihteistä, mutta suhde onkin päättynyt. Seurauksena on voinut olla retkahdus uudelleen vaikeassa elämäntilanteessa. Tukea pitäisi olla matalalla kynnyksellä saatavilla silloin, kun ihminen sitä tarvitsee.

Päihde- ja mielenterveysongelmia hoidettava samanaikaisesti

Päihde- ja mielenterveysongelmat liittyvät usein toisiinsa, mutta useasti asiakas saa hoitoa vain toiseen ongelmaan.

– Pahimmassa tapauksessa asiakas ei pääse päihdehoitoon koska on masentunut, tai ei saa hoitoa masennukseensa, koska kärsii päihderiippuvuudesta. Voi käydä niin, että asiakas ei pääse hoitoon lainkaan kaksoisdiagnoosin vuoksi, sanoo Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa koordinoivan yksikön päällikkö Kim Kannussaari.

Lisäksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin pääseminen on usein hidasta, ja hoitoon pääsyä voi joutua odottamaan kohtuuttoman kauan.

Ehkäisevän päihdetyön viikolla muistutetaan, että päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivän ihmisen on ensiarvoisen tärkeää saada apua silloin, kun hän on valmis ottamaan sitä vastaan. Päihde- ja mielenterveysongelmia tulisi hoitaa yhtäaikaisesti ja asiakkaan kokonaistilanne huomioiden.

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 6.-12.11.2023. Tänä vuonna Ehkäisevän päihdetyön viikon teemana on Käsi kädessä: Päihde- ja mielenterveystyö. Ville Nurminen on tehnyt Ehkäisevän päihdetyön viikolle kappaleen Katkolla. Kappaleessa hän kertoo tarinan, joka voi olla monelle päihde- ja mielenterveyskuntoutujalle tosi.

Ville Nurmisen haastattelupyynnöt: Ida Virta, viestinnän asiantuntija, EHYT ry / EPT-verkosto