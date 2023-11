Nordean Taidesäätiön kokoelmaa esittelevä näyttely avautuu Didrichsenillä helmikuussa 2024.

Taide muuttuvassa maassa – Nordean Taidesäätiön kokoelma antaa entistä suuremmalle yleisölle mahdollisuuden tutustua taidesäätiön teoksiin; niitä on esitelty rajatusti Helsingin Aleksanterinkadulla sijaitsevassa Vanhassa pankkisalissa sekä Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys ry:n yhteisnäyttelyissä. Nordean Taidesäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on toimia suomalaisen taiteen ja taidehistorian tutkimuksen sekä liikepankkitoiminnan historian tutkimuksen ja säilyttämisen hyväksi. Säätiön taidekokoelmassa yhdistyvät yli kahdenkymmenen suomalaisen liikepankin taidekokoelmat yli sadan vuoden ajalta. Yli tuhannen teoksen kokoelma on kansallisesti arvokas: se käsittää joukon huomattavia Suomen 1800-luvun ja kultakauden taideteoksia sekä laajalti 1900-luvun suomalaista taidetta. Didrichsenin näyttelyyn on kokoelmasta poimittu edustava valikoima taideteoksia 1800-luvun alusta 2000-luvun taitteeseen.

”Nordealla ja sen edeltäjäpankeilla on pitkä historia suomalaisen kuvataiteen ja kulttuurin tukijana. Ensi keväänä suomalaisille tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus tutustua taidekokoelmaan, jonka teoksia on harvoin nähtävillä näin laajalti. Olemme ylpeitä siitä, että tälläkin tavalla olemme osa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa”, sanoo Nordean Taidesäätiön hallituksen puheenjohtaja ja Nordean henkilöasiakkaista pohjoismaisesti vastaava johtaja Sara Mella.

Didrichsenillä nähdään mm. tunnetut Akseli Gallen-Kallelan Purren valitus (1907) ja C. G. E. Mannerheim (1929) ja Helene Schjerfbeckin Hiljaisuus (1907). Säätiön kokoelman runsasta modernia osuutta edustavat mm. Sam Vannin Ikkuna (1944), Rut Brykin Kolme kaktuskukkaa (1950-luku), Juhana Blomstedtin Dialogi (1967), ja Leena Luostarisen Käärmekukka (1986). Teokset ovat ikkunoita Suomen historiaan – niin maan näkymiin kuin sen asukkaiden ajattelun muuttumiseen.

Näyttely avaa pankkien ja taiteen – aiheiden ja taiteilijoiden – suhdetta ja kertoo yksittäisistä teoksista historiallisessa yhteydessään. Vaikka kokoelma on yhteensulauma, on hankinnoissa nähtävillä trendejä ja yhteisiä piirteitä. Teoksissa korostuvat suomalaisen maiseman ja kansan kuvaus, 1900-luvun alun moderni murros ja abstraktin taiteen vahva edustus 1950-luvulta alkaen. Yleensä teokset on hankittu julkiseen tilaan, mikä on asettanut niille sisällöllisiä ehtoja.

Nordean Taidesäätiö on tuottanut näyttelyyn videoesittelyn Gustaf Nyströmin Suomen Yhdyspankille suunnittelemasta, vuonna 1898 Helsingin Aleksanterinkadulle valmistuneesta pankkitalosta sekä Gallen-Kallelan maalaamasta C. G. E. Mannerheimin muotokuvasta.

​Näyttelytyöryhmän ovat muodostaneet Didrichsenin taidemuseo ja Nordean Taidesäätiön asiamies Anu Kehusmaa.