Kutsu tiedotustilaisuuteen: Varhan palvelustrategia etenee aluevaltuuston päätöksentekoon

Influenssa- ja koronarokotusten puhelinajanvaraus on ruuhkautunut Turussa 30.10.2023

Sunnuntain influenssa- ja koronarokotustapahtumissa Turun Mäntymäen ja Keskustan terveysasemilla rokotettiin n. 1400 turkulaista. Molemmat terveysasemat ruuhkautuivat pahoin. Rokotusten puhelinajanvaraus Turun terveysasemille on avautunut tänään 30. lokakuuta ja puhelin on ollut aamusta lähtien erittäin ruuhkainen. eTerveyspalveluiden kautta aikoja on jo varattu runsaasti.