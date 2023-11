Yli kahdella miljoonalla asunnon omistajalla edessä osakekirjan sähköistäminen

Ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden on siirryttävä sähköiseen huoneistotietojärjestelmään tämän vuoden loppuun mennessä. Isännöitsijät ovat ahkeroineet siirtojen parissa, mutta tuhansilla taloyhtiöillä siirto on edelleen tekemättä. Pienessä taloyhtiössä asian voi hoitaa kuntoon jopa viidessätoista minuutissa.

Etenkin pienissä taloyhtiöissä on vielä urakkaa jäljellä

Lokakuun loppuun mennessä huoneistotietojärjestelmään on siirtynyt vajaa 70 % taloyhtiöistä.

- Pienet taloyhtiöt, joilla ei ole ammatti-isännöintiä, siirtävät taloyhtiön osakeluettelon itse sähköisessä palvelussamme. Jos asia ei ole vielä kunnossa, taloyhtiön on syytä tarttua toimeen heti. Vuoden alusta lähtien siirto muuttuu taloyhtiöille maksulliseksi. Pienten rivitalojen ja muiden asukasisännöinnissä olevien taloyhtiöiden ei kannata viivytellä hetkeäkään, sillä nyt on tukea ja apua on saatavissa paremmin kuin viime tipassa, toteaa palvelupäällikkö Suvi Väärälä Maanmittauslaitoksesta.

Osakeluettelon siirto voi olla yllättävän helppoa. Palveluun on tuotu valmiiksi pohjatietoja muilta viranomaisilta, joten esitäytetyt tiedot on vain tarkistettava ja tarvittaessa korjattava yhtiöjärjestyksen mukaisiksi. Siirron voi tehdä isännöitsijä, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai siirtoon valtuutettu henkilö.

Isännöintiliitto kiittää isännöinnin ammattilaisia aktiivisuudesta

Noin 60 % Suomen taloyhtiöistä on ammattimaisten isännöintipalveluiden piirissä. Isännöitsijät ovatkin tehneet siirtoja kesällä ja syksyllä urakalla. Isännöintiliitto arvioi, että suurin osa osakeluetteloiden siirroista on tehty vuoden loppuun mennessä. Isännöintiliitto on ylpeä alan panoksesta suuressa valtakunnallisessa digitalisaatiohankkeessa.

- Tilanne on hyvä ja näyttää siltä, että isännöinti hoitaa osakeluetteloiden siirrot vastuullisesti ennen vuodenvaihdetta. Jännityksellä jäämme odottamaan kevään yhtiökokouskautta ja huoneistotietojärjestelmän tulevaa jatkokehityshanketta, kertoo Isännöintiliiton kehityspäällikkö Ira Tenhunen.

Asunnon omistajilla ei kiirettä

Siirtyminen huoneistotietojärjestelmään tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin sinne siirtyvät taloyhtiöt osakeluetteloineen ja vasta tämän jälkeen osakkeenomistajat osakekirjoineen. Loppuvuoden maksuton takaraja koskee vain taloyhtiöitä, ei osakkeenomistajia. Osakekirjan sähköistäminen maksaa tällä hetkellä 63 euroa. Jos autopaikalla on oma osakekirja, maksaa se erikseen 63 euroa.

Oman osakekirjan sähköistämistä ei kannata turhaan kiirehtiä, varsinkaan jos osakekirjat ovat pankissa lainan vakuutena. Paras toimintatapa omaan tilanteeseen kannattaa tarkastaa Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla asiointiapurin avulla.

Pääsääntö on, että nykyisellä osakeluettelossa olevalla omistajalle on taloyhtiön siirtymisen jälkeen 10 vuotta aikaa, mutta uuden omistajan on toimittava kahden kuukauden sisällä. Tällä hetkellä Maanmittauslaitos käsittelee pääasiassa niitä hakemuksia, joihin liittyy omistajanvaihdos.

Lisätietoja

Maanmittauslaitoksessa

Palvelupäällikkö Suvi Väärälä, Maanmittauslaitos, 050 568 0990, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Isännöintiliitossa

Kehityspäällikkö Ira Tenhunen, 040 578 5640, etunimi.sukunimi@isannointiliitto.fi