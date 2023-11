Olkiluodon työmatkakuljetuksiin muutoksia vuoden 2024 alusta

Kirjalansalmen sillan uusien liikennejärjestelyjen rakennustyöt alkavat marraskuussa 6.11.2023 09:15:10 EET | Tiedote

Syyskuussa kerroimme, että Kirjalansalmen sillan kuormitusta tullaan vähentämään muuttamalla raskaan liikenteen kulku yksisuuntaiseksi. Lokakuun aikana on suunniteltu uusien liikennejärjestelyjen toteutustapaa tarkemmin ja marraskuussa käynnistyvät raskaan liikenteen odotusalueiden rakennustyöt. Tavoitteena oli saada uudet liikennejärjestelyt käyttöön vuoden loppuun mennessä. Aikataulu on nyt tarkentunut ja rakennustyöt valmistuvat tammikuun 2024 loppuun mennessä. Uudet liikennejärjestelyt otetaan käyttöön helmikuun alussa 2024. Sillan kuntotilanne on pysynyt vakaana koko syksyn, eikä tällä hetkellä ole näköpiirissä, että uusia rajoituksia pitäisi asettaa nopeammalla aikataululla. Sillalla on turvallista liikennöidä.