Naantalin Herrakukkaro on Vuoden majoitusliike

Omintakeinen Herrankukkaro Naantalin Rymättylässä on tuttu paikka valtavalle määrälle suomalaisia. Kohde sai uuden merkittävän tunnustuksen, kun se valittiin Suomen matkailualan liitto SMALin järjestämässä Finnish Travel Galassa Vuoden majoitusliikkeeksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomessa toimi vuonna 2021 yli 38 000 matkailualan yritystä, ja kilpailussa oli mukana todella korkeatasoisia kohteita ympäri maan. Finaaliin valikoitui Herrankukkaron lisäksi Järvisuomen, Kolin ja muiden kansallisesti tunnettujen alueiden kohteita.

Finnish Travel Galassa on Suomen matkailualan liitto SMALin palveluyhtiö Smalserin toteuttama vuosittainen tapahtuma, jossa matkailualan ammattilaiset kokoontuvat palkitsemaan vuoden matkailutekoja ja -ilmiöitä. Herrankukkaro oli tänä vuonna myös semifinalistina Matkailukohde-kategoriassa ja Pentti-Oskari Kangas finalistina Vuoden matkailuvaikuttaja -sarjassa.

Kokous- ja virkistyspaikkana tunnettu Herrankukkaro on rakentunut vanhan kalastajatilan ympärille, ja se kerää vuosittain reilut 10 000 kävijää. Paikan sydän ja sielu on matkailuyrittäjä Pentti-Oskari Kangas, joka luotsaa paikkaa yhdessä poikansa Karioskari Kankaan kanssa. Perheyrityksessä ovat mukana myös Pentti-Oskarin vaimo, perheen lapset ja Karioskarin vaimo.

Herrankukkaro on pääsääntöisesti keskittynyt ryhmien kokous- ja virkistystoimintaan, mutta tarjoaa säännöllisesti aktiviteetteja myös yksittäisille ihmisille. Kangas on ideoinut yritykselle lukuisia uusia tuotteita, kuten savusaunajoogan, neuleretriitit ja unikoulut. Monet yrityksen teemaviikonloput myydään loppuun heti kun ne tulevat myyntiin.

Vastuullisuus, lähiruuan käyttäminen ja luonnon kunnioittaminen ovat kaikki Herrankukkarolle tärkeitä arvoja. Paikka on palkittu lukuisilla kansallisilla ja kansainvälisilla ympäristövastuullisen matkailun sertifikaateilla.

Herrankukkaro on toiminut Naantalin Rymättylässä jo liki 30 vuotta. Pentti-Oskari Kangas osti sen aikoinaan vaimonsa kanssa perheen kesäpaikaksi, mutta kun se lasten kasvettua jäi vähälle käytölle, Kangas alkoi pohtia paikan mahdollisuuksia yritystoimintaan. Kohderyhmäksi päätettiin valita pääsääntöisesti ryhmät, ja tärkeäksi tavoitteeksi otettiin ympärivuotisuus. Paikan keskeinen toiminta-ajatus on myös toisenlaisuus, muista erottautuminen.

–Kun työporukka haluaa mennä ”johonkin vähän toisenlaiseen paikkaan”, silloin ihmiset muistavat meidät. Toisenlaisuus on meidän valttimme, sanoo Karioskari Kangas.

Yksi Herrankukkaron erikoisuuksista ovat asuttavat linnunpöntöt. Pentti-Oskari Kangas sai idean niihin aikoinaan unessa. Herrankukkaron linnunpönttökylä kasvaa koko ajan, ja tavoitteena on usean kymmenen linnunpöntön muodostama kokonaisuus. Pöntöt kiinnostavat myös kansainvälisesti.



Finnish Travel Gala on Suomen matkailualan liitto SMALin palveluyhtiö Smalserin toteuttama vuosittainen tapahtuma, jossa matkailualan ammattilaiset kokoontuvat yhdessä vieraidensa kanssa palkitsemaan vuoden matkailutekoja ja -ilmiöitä. Tapahtuma toteutettiin nyt viidettä kertaa.



SMAL on noin 180 matkatoimiston, matkanjärjestäjän ja incoming-matkatoimiston yhteenliittymä, joka ajaa jäsentensä etuja suhteissa viranomaisiin, lainsäätäjiin sekä alan kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. SMALin jäsenyritysten kokonaismyynti vuonna 2019 oli yli 2 miljardia euroa, mikä on noin 95 prosenttia Suomen koko matkatoimistomyynnistä.

Palkintoja jaettiin kaikkiaan 11 kategoriassa. Ehdotuksia palkittaviksi sai jättää kesän alussa, ja ehdokaslistat julkistettiin kesän lopulla. Yleisö sai äänestää suosikkejaan, ja äänestäjiä oli liki 18 000. Äänien perusteella koostettiin Top 5 -shortlistat. Äänestyksen voittajia olivat ne, jotka saivat korkeimman NPS-tuloksen. NPS on laskettu seuraavalla kaavalla: suosittelijoiden määrä/vastaajien määrä x 100.

Voittajat julkistettiin perjantaina 3.11. Helsingissä pidetyssä Finnish Travel Galassa.