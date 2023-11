Maskun Kalustetalo valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Masku vaati ensisijaisesti, että korkein hallinto-oikeus kumoaa päätöksen ja jättää seuraamusmaksun määräämättä.

Valituksessa muun muassa todetaan, että kuluttaja-asiamiehen selvitys kymmenen sohvan alennusmarkkinoinnista ei kuvasta Maskun Kalustetalon yleistä toimintatapaa edes sohvien tuoteryhmässä, kuten annetussa MAO:n päätöksessä on todettu.

– Koemme ikäväksi, että joudumme käsittelemään asiaa oikeusteitse. Masku on ollut koko ajan halukas yhteistyöhön kuluttaja-asiamiehen kanssa. Olemme aina olleet halukkaita tarkastelemaan markkinointikäytäntöjämme toimiaksemme huolellisesti ohjeistuksien mukaisesti. Jatkamme Maskun määrätietoista kehittämistä ja haluamme tuoda uusia, edullisia palvelumalleja ja tuotteita asiakkaillemme. Suomalaisena perheyhtiönä haluamme aina olla asiakkaan puolella, ja meille on tärkeää pystyä lunastamaan asiakkaillemme antamamme hintalupaus, Maskun Kalustetalon toimitusjohtaja Hanna Kuronen toteaa.





Maskun Kalustetalo Oy on yksityisessä omistuksessa oleva kotimainen perheyritys, joka on toiminut huonekalualalla jo vuodesta 1983. Suomessa Masku-myymälöitä on 46. Yhtiö työllistää noin 300 henkilöä.