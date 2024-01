Hävikkiruoan verkkokaupan uusi aluevaltaus – Fiksuruoka avasi ensimmäisen fyysisen myymälän

Suomalainen hävikkiruoan verkkokauppa Fiksuruoka.fi on avannut ensimmäisen fyysisen myymälänsä Raisio Outletiin. Myynnissä on samoja ruoka-, juoma-, herkku- ja kodin tuotteita kuin verkossakin, mutta myymälän valikoima on hieman verkkokauppaa suppeampi.

Pop-up -kauppa on seitsemän vuotta hävikin vähentämisen pioneerityötä tehneelle Fiksuruoalle uusi aluevaltaus. Kokeilun tavoitteena on tuoda palvelu lähemmäs kuluttajia ja tarjota ihmisille uusia tapoja vähentää hävikkiä.

“Ruoan verkkokauppa ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa suuren yleisön keskuudessa, ja monet suuntaavat yhä perinteiseen myymälään tekemään viikon ruokaostokset. Toivomme, että pop-up -kaupan myötä hävikkiruoan ostaminen tulee tutuksi niillekin, jotka eivät ole vielä löytäneet verkkokauppaamme. Jo ensimmäisten päivien jälkeen on ilo todeta, että myymälä on saanut asiakkailta positiivisen vastaanoton”, kertoo Fiksuruoan toimitusjohtaja Juhani Järvensivu.

Järvensivu korostaa, että kyseessä on kumppanin kanssa toteutettu kokeilu ja aika näyttää, onko konsepti tullut jäädäkseen. Samassa liiketilassa myydään myös muiden toimijoiden, kuten lastenvaatevalmistaja Reiman sekä kosmetiikan maahantuoja Nordic Beautyn tuotteita.

"On hienoa avata hävikkituotteisiin keskittyvä myymäläkonsepti, joka tuo monta kiinnostavaa brändiä saman katon alle. Fiksuruoan mukanaolo kasvattaa myymälän valikoiman monipuolisuutta ja uskon, että kattava tarjonta houkuttelee paikalle asiakkaita pidemmänkin matkan takaa”, kertoo myymäläkonseptia pyörittävän Smart Deals Finland Oy:n toiminnasta vastaava Tatu Palomäki.

Hävikkiruoan ostaminen säästää rahaa

Elintarvikkeiden inflaatio osoitti loppuvuoden aikana hidastumisen merkkejä, mutta yleinen kustannusten nousu jatkaa silti kotitalouksien kurittamista. Tilastokeskuksen viimeisimmän tiedon mukaan elintarvikkeiden hinnat nousivat marraskuussa 2023 kolme prosenttia vuoden takaisesta.*

Vallitseva taloustilanne on tehnyt tuottajien ylijäämää ja hävikkiuhan alla olevia tuotteita tuntuvilla alennuksilla myyvästä Fiksuruoasta relevantimman yhä useammalle kuluttajalle.

“Asiakkaamme säästävät vuositasolla keskimäärin satoja euroja, mutta säännöllisellä ostamisella summa voi lähennellä jopa tuhansia. Toivomme, että verkkokaupan rinnalle auennut myymälä tekee paitsi ympäristön myös rahan säästämisestä helpompaa entistä suuremmalle joukolle ihmisiä”, Järvensivu kertoo.

Fiksuruoan pop-up -kauppa on auki maanantaista perjantaihin klo 10–20, lauantaisin klo 10–18 ja sunnuntaisin klo 12–18. Myymälän osoite on Kuloistentie 3, Raisio.

*https://www.stat.fi/tilasto/khi