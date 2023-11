Äänestys alkaa tänään - Helsingin nuorisoneuvostovaalien äänestyspaikat Oodissa ja yli sadassa koulussa ympäri kaupungin

Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain edellyttämä nuorten vaikuttamiselin, joka toimii nuorten äänenä Helsingin päätöksenteossa. Nuorisoneuvoston kautta helsinkiläisnuoret voivat vaikuttaa suoraan kaupungin toimintaan.

”Nuorisoneuvosto on linkki kuntapäättäjien ja nuorten välillä. Nuorisoneuvoston edustaja voi edistää omalle koululle tai alueelle tärkeitä asioita suoraan kaupungin päättäjien kanssa. Nuorisoneuvosto vaikuttaa myös koko kaupungin asioihin konkreettisesti: muun muassa bussien, metrojen ja ratikoiden USB-latauspistokkeet, graffitiseinät sekä Kesäseteli ovat esimerkkejä nuorisoneuvoston aikaisempien kausien saavutuksista”, sanoo Katri Kairimo, Helsingin nuorisopalveluiden aluepäällikkö.

Tänä vuonna vaaleissa on ennennäkemättömän suuri määrä ehdokkaita – kaikkiaan 92 nuorta. Ehdokasjoukossa on niin uusia tulokkaita kuin toiselle kaudelle pyrkiviä nuoria. Nuoret ovat asettuneet ehdolle kattavasti ympäri kaupunkia, mikä tekee näistä vaaleista erityisen kiinnostavat.

Ehdokkaat esittäytyvät nuorten suunnittelemassa vaalikoneessa

Helsingin nuorisoneuvoston vaaleissa käytettävän vaalikoneen kysymykset ovat nuorten suunnittelemia. Samoja vaaliväittämiä käytetään myös Espoossa ja Vantaalla, joissa käydään nuorisovaltuustojen vaalit samaan aikaan.

”Nuorten vaalikonevastauksissa korostuvat tänä vuonna erityisesti mielenterveysasiat. Nuoret ovat huolissaan mielenterveyspalveluiden saatavuudesta. Lisäksi moni haluaa tehdä Helsingistä paremman paikan nuorille”, Kairimo kertoo.

Äänestys toteutetaan sähköisesti 6.–24.11.

Nuoret äänestävät pääasiassa kouluissa koulupäivien aikana. Äänestyspaikkoja on 106 ja mukana on suurin osa yläkouluista, lukioista ja ammattikouluista. Lisäksi äänestysmahdollisuus on tarjolla Oodissa joka päivä klo 17–20. Oodi on auki myös lauantaisin ja sunnuntaisin, joten kaikki nuoret voivat äänestää heille sopivana ajankohtana.

Vaalitulos julkaistaan 7.12. järjestettävässä Nuorten Gaalassa Tiivistämöllä, ja uusi nuorisoneuvosto aloittaa kautensa 1. tammikuuta 2024.

