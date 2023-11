Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkuudet Magdalena Hain Sarvijumala- ja Meri ja Aleksi Korpelan Peloton Peltohiiri – Lumilabyrintti -teoksille

Kustannusosakeyhtiö Otavan kustantamat teokset, Peloton Peltohiiri – Lumilabyrintti ja Sarvijumala, ovat ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnolle.

Meri ja Aleksi Korpelan Peloton Peltohiiri – Lumilabyrintti on kertomus Peltohiirestä ja Päästäisestä, jotka ovat seikkailemassa talvimyrskyn tuivertamassa metsässä. Yhtäkkiä Päästäinen katoaa kuin lumen nielemänä. Peltohiiri huomaa kauhukseen olevansa aivan yksin hytisyttävän kylmässä maailmassa. Mitä hän nyt tekee? Ja miten hän pelastaa ystävänsä?

Kirja on Peloton peltohiiri -sarjan neljäs osa.

Palkintoraadin perustelut:

”Tarina kuljettaa lukijan lumiseen metsään. Teoksen kuvitukset ovat taianomaisia ja lumoavia, lukija pääsee valloittavien hahmojen matkassa niin maan alle kuin yläilmoihin ja voi tuntea lumen ja pakkasen ihollaan. Kirja kumartaa tekstin ja kuvituksen tasolla satukirjallisuuden perinteelle uudistaen sitä hienovaraisesti. Teoksen kohderyhmä on laaja, koska sen tarina avautuu sekä pienelle että isolle lukijalle.”

Magdalena Hain Sarvijumala on hiipivää kauhua nuorille. Lauri herää sairaalasta kohtalokkaan auto-onnettomuuden jälkeen, eikä muista edeltävistä tapahtumista paljoakaan. Äiti on kuitenkin kuollut ja koko elämä nuljahtanut uomistaan. Kun Lauri aloittaa hitaan toipumisen pikkukylässä tätinsä luona, hänellä on epämiellyttävä tunne, ettei kaikki ole aivan kohdallaan. Kuolleet eivät pysy kuolleina eikä naapurin kaunis Vilja-Maaria halua elää. Kun ikkunan taakse ilmestyy jättimäinen sarvipäinen hahmo, Lauri alkaa nähdä kiihdyttäviä ja kammottavia unia, jotka tuntuvat aivan liian todellisilta.

Palkintoraadin perustelut:

”Romaani kuvaa elämänvaihetta, jossa yksi elämä päättyy ja uuden pitäisi alkaa, mutta mikään ei ole ennallaan. Kirjassa nuorten maailma luodaan taidokkaasti ja teoksen dynaaminen rakenne sekä yllätyksellisyys säilyvät loppuun asti. Pieneen sivumäärään on vangitsevalla tyylillä luotu useita juonenkäänteitä, tasoja ja tunteita. Teos sisältää kauhua, syyllisyyttä ja vetoavaa symboliikkaa dramaattista kansikuvaa myöten. Se on aito nuortenromaani.”

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Finlandia-voittajat selviävät keskiviikkona 29.11.2023.

Tänä vuonna lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajan valitsee muusikko ja taiteilija Herra Ylppö. Ehdokkaat valitsi lautakunta, jonka puheenjohtajana toimi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja jäseninä toiminnanjohtaja Asta Boman sekä koulukirjastonhoitaja Olli Rantala.

Lasten- ja nuortenkirjallisuudelle Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 1997.

