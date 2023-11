Vuokratyöntekijän käsi osui terään höylän huoltotyössä – sakkorangaistus työnjohtajalle ja tuotantopäällikölle työturvallisuusrikoksesta ja yhtiölle yhteisösakko

Syyte liittyi elokuussa 2021 höyläkoneen huoltotyössä sattuneeseen tapaturmaan. Tapaturmatilanteessa työntekijä oli poistanut höylästä puutikkuja ruuvimeisselillä höylän ollessa asetustilassa, jolloin terät pyörivät edelleen, mutta koneen luukun saa avattua. Ruuvimeisseli oli tarttunut höylän pyörivään terään, ja ruuvimeisselin mukana työntekijän käsi oli osunut teriin.

Puutteita työntekijöiden perehdytyksessä ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen valvonnassa

Syytteen mukaan tuotantopäällikkö ja työnjohtaja olivat laiminlyöneet velvollisuuttaan valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä sekä perehdyttää työntekijöitä turvallisiin työmenetelmiin. Lisäksi syytteen mukaan vastaajat olivat laiminlyöneet velvollisuuttaan selvittää ja tunnistaa käytössä olleen höylän haitta- ja vaaratekijöitä ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. Laiminlyönnin seurauksena työntekijä oli käyttänyt vaarallista, hänelle opetettua työtapaa ja loukkaantui sen vuoksi.

Käräjäoikeudessa annetun selvityksen mukaan oikea työtapa olisi ollut sammuttaa kone ennen luukkujen avaamista ja puutikkujen poistamista, mutta työpaikalla oli osittain muodostunut tavaksi poistaa tikut asetusajolla ajan säästämiseksi. Höylältä oli tapahtumahetkellä puuttunut höylän turvallisuusohjeet, eikä vahingoittunut työntekijä ollut nähnyt niitä. Höylän luukussa, jonka vahingoittunut työntekijä oli avannut ennen puutikkujen poistoa, oli ollut lappu, jossa luki ”Muista sammuttaa ennen luukkujen aukaisua”.

Vastaajat ja todistajana kuultu höylän työntekijä kertoivat käräjäoikeuden käsittelyssä, että vastuu uusien työntekijöiden perehdyttämisestä on vanhemmilla työntekijöillä, eikä mitään perehdytyssuunnitelmaa ollut käytössä. Vahingoittunut työntekijä oli vuokratyöntekijä, ja työnantajayrityksellä oli käytössä sähköinen perehdytys, joka oli tapahtumahetkellä kesken. Tapahtumahetkeen mennessä vahingoittunut työntekijä oli työskennellyt yhtiössä noin neljä kuukautta.

Käräjäoikeudessa saadun selvityksen mukaan vastaajat eivät olleet tietoisia siitä, että höylällä olisi käytetty tikkujen poistossa tapaturmaan johtanutta väärää työtapaa. Todistajana kuultu toinen työntekijä on kertonut käsittelyssä, ettei hän muista, että esimiehet olisivat valvoneet, miten työtä tehdään.

Riskien arviointia ei ollut suoritettu riittävässä laajuudessa

Käräjäoikeus katsoi, että tikkujen poisto höylästä on höylällä työskentelevän työntekijän päivittäinen työtehtävä, eikä kyse siten ole ennalta-arvaamattomasta tilanteesta tai uudesta työtehtävästä. Onnettomuus tapahtui väärän työtavan seurauksena. Vastaajien kertomukset ja kirjalliset todisteet osoittivat, että yhtiössä oli suoritettu auditointeja ja kartoitettu riskejä. Höylän häiriötilanteiden ja käytössä olevien työmenetelmien osalta ei kattavaa riskien arviointia ollut kuitenkaan suoritettu. Käräjäoikeus katsoi, että vastaajien kertomus siitä, että väärää työtapaa ei ollut havaittu, tukee todistajan kertomusta siitä, että esimiehet eivät valvoneet työtapoja.

Käräjäoikeus katsoi myös, että asiassa ei käynyt ilmi, että vastaajat olisivat olleet tietoisia siitä, miten uutta työntekijää perehdytetään, tai pyrkineet selvittämään perehdytyksen sisältöä. He eivät olleet selvittäneet, oliko työntekijä opetettu käyttämään turvallisia työmenetelmiä, ja perehdyttäminen oli siten ollut puutteellista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajan velvollisuutena on varmistaa, että työntekijä on perehdytetty käyttämään turvallisia työtapoja, vaikka perehdytys olisi delegoitu kokeneemmille työntekijöille. Lisäksi työnantajan velvollisuutena on jatkuvasti valvoa käytössä olevia työtapoja, sekä selvittää työhön mahdollisesti liittyviä riskejä vaaroja, sekä pyrkiä poistamaan niitä.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 27.10.2023, asianumero R 23/743. Tuomio ei ole lainvoimainen.