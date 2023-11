Selvitys: Tiedonsiirtonopeuksien hinnat ovat laskeneet merkittävästi kiinteissä verkoissa – suosituin nopeus on 100–299 megaa

Valokuitusen syyskuussa 2023 Valorilla teettämän selvityksen mukaan vuosien 2018–2023 aikana suomalaisten kotitalouksien kiinteiden laajakaistaliittymien keskimääräisen tiedonsiirtonopeuden hinta on puolittunut. Vuonna 2018 yhden megabitin hinta/sekunti oli 0,29 euroa, kun se tänä vuonna maksaa enää noin 0,13 euroa.

– Kehitys jatkunee samansuuntaisena myös tulevaisuudessa, kuten selvityksemme mukaan myös Ruotsissa on tapahtunut. Kuluttajalle se tarkoittaa sitä, että laajakaistapalvelusta on fiksua päättää vasta sitten, kun valokuituliittymä on rakennettu, eikä solmia laajakaistasopimusta liian aikaisin. Kun kuluttaja saa kuidun käyttöönsä, saattaa vuosia aiemmin tilattu laajakaistaliittymä olla jo ylihintainen ja nopeudeltaan vanhentunut, toteaa Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.

Selvityksen mukaan vuosien aikana kuluttajien valitsemien liittymien keskimääräinen tiedonsiirtonopeus on kasvanut hieman alle 100 megabitistä 250 megabittiin sekunnissa.

Viidessä vuodessa nopeudet ovat siis kasvaneet, mutta vain hyvin maltillisesti siihen nähden, miten nopeasti tarjolla olevat nopeudet ovat kasvaneet. Nykyään valtaosa (yli 60 %) kotitalouksista on valinnut laajakaistaliittymänsä nopeudeksi 100–299 Mbit/s.

– Kuluttajat eivät ole suuressa määrin hankkineet korkeampia nopeuksia, vaikka niitä pyritään heille ensisijaisesti kauppaamaan. Syy on varmasti se, että useimmille valokuidun nopeudeksi riittää 100–299 Mbit/sekunti, koska tekniikkana kuitu on niin laadukas. Kaikista hitaimmat yhteydet on poistettu valikoimista, mikä myös osaltaan selittää keskiarvon nousua, Kaunisto toteaa.

Selvityksessä käytiin läpi myös Ruotsin keskimääräisiä tiedonsiirtohintoja per Mbit/s vuodesta 2018 alkaen tähän vuoteen. Myös siellä hinnat ovat laskeneet, joskaan eivät yhtä dramaattisesti kuin Suomessa. Ruotsissa Mbit/s vuonna 2018 maksoi 0,17 euroa, mistä ne ovat tippuneet tähän vuoteen noin 29 prosenttia (0,12 euroa Mbit/s). Myös Ruotsissa enemmistö kuluttajista (58 %) käyttää nopeuksia 100–249 Mbit/s.

– Tilasto on mielenkiintoinen, koska Ruotsi on ollut Suomea merkittävästi edellä valokuituyhteyksien kehityksessä. Tästä huolimatta näyttää siltä, että Ruotsissa keskimääräiset tiedonsiirtohinnat jatkavat edelleen laskuaan. Myöskään yhteysnopeudet eivät ole kehittyneet juurikaan korkeammiksi kuin Suomessa. Tämä vahvistaa sitä käsitystä, että kuluttajat eivät yksinkertaisesti ole tarvinneet perusnopeuksia 100–300 Mbit/s korkeampia nopeuksia, Kaunisto tulkitsee.

Lisätietoja selvityksestä:

Valokuitunen teetti laajakaistahintojen kuluttajaselvityksen Valor Partners Oy:llä. Syyskuussa 2023 valmistuneessa selvityksessä verrattiin Suomen ja Ruotsin markkinahintojen kehitystä ja keskimääräisiä tiedonsiirtonopeuksia. Selvitykseen otettiin mukaan yritykset seuraavasti: Ruotsissa Pts:n listaamat top 10 -yritykset liittymämäärien mukaisessa järjestyksessä, Suomesta otettiin mukaan Telia & Valokuitunen, Elisa, DNA, Lounea, Kaisanet, BLC, Valoo, Oulun Seudun Sähkö Kuitu, Globalconnect ja MPY. Kunkin operaattorin hinnat tarkistettiin operaattorien nettisivujen saatavuuskoneiden perusteella syyskuussa 2023. Listahintojen lisäksi huomioitiin myös kampanjahinnat, jotka keskiarvoistettiin 12 kk tasolle, mikäli kampanja-aika oli vain 6 kk. Mikäli operaattorilla oli hinnoitteluissa eroja alueittain, hintoja keskiarvoistettiin. Alueittaisia hinnoittelueroja selvitettiin kokeilemalla saatavuutta muutamaan koeosoitteeseen operaattorin alueella. Tuloksia tarkasteltiin myös suhteessa tilastoviranomaisten (PTS ja Traficom) tilastoihin, jotka seuraavat vuoden myöhässä markkinaa.