Kokoomuksen Kauma iloitsee lähestymiskieltojen elektronisen valvonnan käyttöönotosta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Pia Kauma on tyytyväinen, että elektronisen valvonnan tekniikkaa on nyt alettu hyödyntämään käytännössä lähestymiskieltojen valvonnassa. Kauma on edistänyt lähestymiskieltojen tehokkaampaa valvontaa ja uhrien asemaa jo pitkään.

”Olen iloinen siitä, että lähestymiskieltojen uhrien turvallisuus otetaan viimein vakavasti. Lähestymiskieltojen valvonta on hyvin haastavaa ja usein mahdotonta ilman sähköistä seurantajärjestelmää. Mikäli lähestymiskieltoa rikotaan, on todistustaakka jäänyt uhrille”, Kauma aloittaa.

”Lähestymiskieltoon määrätyn henkilön sijaintia seuraava valvontajärjestelmä nostaa merkittävästi todennäköisyyttä jäädä kiinni kiellon rikkomisesta ja luo siten turvaa suojeltavalle”, Kauma jatkaa.

Kauman mukaan lähestymiskieltojen sähköistä seurantaa olisi syytä hyödyntää jatkossa vielä nykyistä laajemmin.

”Rikosseuraamuslaitoksen mukaan tällä hetkellä ainoastaan yksi lähestymiskieltoon määrätty henkilö on elektronisen valvonnan alla. Oikeusministeriön arvion mukaan vuositasolla noin 50 henkilölle voitaisiin määrätä sähköinen valvonta. Nyt kun lainsäädäntö sallii elektronisen seurannan, tulisi sitä hyödyntää laajemmin lähestymiskieltojen valvonnassa. Näin toimitaan nykyisin jo monissa EU-maissa”, Kauma jatkaa.

Kauman mukaan olemme jo nähneet, mihin lähestymiskieltojen liian lepsu valvonta saattaa johtaa.

”Maaliskuussa 2022 jouduimme lukemaan lehdistä Espoon Haukilahdessa tapahtuneesta hirmuteosta, jossa lähestymiskiellossa ollut mies surmasi lähestymiskiellon kohteena olleen naisen. Jätin aiheesta jo silloin eduskunnassa kirjallisen kysymyksen. Jos lähestymiskieltoa olisi voitu valvoa tehokkaammin, olisi tältä tragedialta saatettu välttyä”, Kauma päättää.