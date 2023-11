Maailmanmestari Joonas Pylsy jättää huippusalibandyn – "Minun on asetettava terveyteni ja perheeni etusijalle"

– Olen kamppaillut tämän asian kanssa pitkään, ja nyt on tullut aika. Huolellisen ja harkitun harkinnan jälkeen ilmoitan, että vetäydyn välittömästi huippusalibandystä. Minun on asetettava terveyteni ja perheeni etusijalle, Joonas Pylsy tiivistää tilanteen.

– Marraskuun 8. päivänä 2022 urheiluelämäni loppui täyteen tyrmäykseen. Sain aivohalvauksen, olin tehohoidossa useita päiviä, kaksi viikkoa sairaalassa ja toiset kolme viikkoa kuntoutuksessa. Sain uuden elämän, nousin ylös. Taistelin tieni takaisin valoon. Tällä hetkellä elämä on kuin ennen aivohalvausta, ilman oireita, olen onnekas. Mutta tämä jätti ikuiset arvet elämääni. En ole enää sama kuin ennen, ja se on hyväksyttävä.

Yhä Sveitsissä asuva Joonas Pylsy on pelannut alppimaassa kaudet 2014-2016 Tigers Langnaussa ja vuodesta 2019 alkaen maan menestyneimmässä seurassa SV Wiler-Ersigenissä, jossa viime kausi toi maan mestaruuden.

– Sopimus seuran kanssa jatkuu kauden loppuun, ja olemme sopineet, että jättäessäni nyt huippu-urheilupuolen jatkan loppukauden seuran junioripuolella valmennustehtävissä. Vanhin poikamme on täällä koulussa, ja keväällä on sitten aika tehdä päätöksiä, jäämmekö edelleen tänne vai olisiko edessä paluu kotimaahan. Pikkuhiljaa on aika suunnitella uutta uraa, ja todennäköisesti se on edessä talouspuolella, kauppatieteiden maisteri Pylsy arvelee.

Kotimaan liigassa Joonas Pylsy on pelannut vuosina 2009 - 2019 ensin viisi kautta Happeessa ja sitten kolme Classicissa. Saldona on 191 runkosarjaottelussa 123 maalia ja 123 syöttöpistettä, pudotuspeleissä on syntynyt 65 ottelussa tehot 48+42. Palkintokaapissa on kotimaasta Suomen mestaruus Happeessa 2014 sekä Classicissa vuosina 2017, 2018 ja 2019. Seurajoukkueiden Champions Cupin Pylsy voitti Classicin riveissä 2019.

Miesten maajoukkueessa Joonas Pylsy on pelannut kausina 2014 - 2023 yhteensä 71 ottelua, joissa on syntynyt 47 maalia ja 35 syöttöpistettä. Hän on voittanut Suomen paidassa maailmanmestaruuden 2016 Riiassa ja 2018 Prahassa sekä MM-hopeaa 2021 ja pronssia 2022. MM-turnauksen tähdistöön Pylsy arvostettiin 2018.

– Ihan huippuhetkiä ovat varmaan olleet se toinen maailmanmestaruus 2018 ja kutsu linnan juhliin. Aika harva on tainnut salibandyn kautta saada kutsun presidentin vieraaksi, Pylsy muistelee.

– Ja tärkeä kunnia-asia oli, että sain toimia viidessä ottelussa maajoukkueen kapteenina. Itsellänihän on ollut lajissa hiukan erilainen urapolku, kun en koskaan ollut nuorena se lahjakkain pelaaja eikä juniorimaaotteluitakaan tullut kuin muutama. Tällaisena myöhäisherännäisenä olen sitten kovalla työnteolla ja intohimolla lajiin ehtinyt vielä huipulle.