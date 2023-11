Suosittu animen, mangan ja pelien fanitapahtuma Kibecon järjestetään Espoon keskuksessa 11.-12.11.2023

Kibecon on Espoon kaupunginkirjaston ja harrastajien yhdessä luoma ja järjestämä tapahtuma, joka on nyt laajentunut yhteistyöksi Espoon kaupungin nuorisopalveluiden ja Kannusalin (Espoon kaupungin kulttuuripalvelut) kanssa. Isänpäivän viikonloppuna Kannusalin ja Entressen kirjaston salit, lavat, tilat ja käytävät täyttyvät mangan lukijoista, animen katsojista, monenlaisten pelien pelaajista sekä kpop-tanssien harrastajista. Kaikenikäiset ovat tervetulleita. Aiempien vuosien kokemuksen perusteella on odotettavissa jopa 5 000 kävijää tapahtumaviikonlopun aikana.

Vuoden teema on mystiikka. Mystisestä tunnelmasta ja ohjelmasta saa siis nauttia oman maun mukaan ja kokeilla vaikka jotain ihan uutta. Tarjolla on osallistujille täysin maksutta valtava määrä lavaohjelmaa: yli seitsemän tuntia tanssiohjelmaa, lautapelihuone, retropelihuone, pakohuone ja seitsemän roolipeliä, joista kahta peluuttaa itse pelien suunnittelijat ja kirjailijat Ville Vuorela ja Petri Leinonen. Kannusalin tiloissa pääsee myös korealaiseen LE SSERAFIM -idolikahvilaan, kokeilemaan boffausta eli pehmomiekkailua tai vierailemaan coninuokulla eli tapahtumaa varten pystytettävällä nuorisotilalla. Lauantaina on myös ainutlaatuinen mahdollisuus päästä irrottelemaan Silent Discon merkeissä. Entressen kirjastossa voi tulla rakentamaan omaa fursuittia ja tutustua muihin Hopeanuolen tai Twisted Wonderlandin faneihin tapaamisissa. Entressen kirjastolta löytyy myös useita harrastajayhteisöjen ja tapahtumien esittelypisteitä yhdistyspöytineen.

Suuren maailman hohdosta pääsemme nauttimaan lauantaina Musiikkia Aasiaan -puheohjelmassa, jossa Kibeconin vieraaksi Entressen kirjaston Estradille saapuu tamperelainen musiikkituottaja Karri Mikkonen, joka tuottaa musiikkia Japaniin, Etelä-Koreaan ja Kiinaan ja jonka kappaleet ovat keränneet kymmeniä miljoonia kuuntelukertoja. Tämän vuoden Kibecon on myös viimeinen mahdollisuus nähdä Suomen suosituimman idolitanssiryhmä Aqua Shinen maaginen jäähyväisesitys. Kibecon on myös monille harrastajille ainutlaatuisen monipuolinen tilaisuus ostaa japanilaisia tuotteita, fanitaidetta ja kulttuuritallenteita tapahtumaan saapuvilta taiteilijoilta ja myyjiltä.

Tarinoiden fanit ja käsityöläiset pääsevät itsekin lavalle, kun Kannusalin lavalle nousee molempina tapahtumapäivinä upeita cosplaykilpailijoita hahmoasuissaan. Lauantaina järjestetään tavallinen pukukilpailusarja ja sunnuntaina kokeneemmat mittelevät taidoissaan tuottaa hahmouskollinen, istuva, näyttävä ja laadukas cosplayasu.

Kibeconin tuottavat Espoon kaupungin työntekijät sekä erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset harrastajat, joiden kokemus ja rakkaus näkyy tapahtuman joka hetkessä.

Tapahtuma on kävijöille täysin maksuton ja ikärajaton.



Lämpimästi tervetuloa!