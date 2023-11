Keskuskauppakamari palkitsee Vuoden vastuullisuusteon – finalistit valittu ja yleisöäänestys alkanut

”Kilpailun tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yritysten tekemästä vastuullisuustyöstä ja nostaa esille niin pieniä kuin suuriakin vastuullisuustekoja. Suomalaisyritykset ovat todellisia vastuullisuustyön edelläkävijöitä, ja tätä työtä on tärkeää tuoda laajempaankin tietoisuuteen”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala.



Vuoden vastuullisuusteko -kilpailu järjestetään kolmatta kertaa. Kilpailun ovat aikaisemmin voittaneet vuonna 2021 4H Suomen Taimiteko ja vuonna 2022 FabPatch Vaatelaastari.



Yritykset ja organisaatiot ovat voineet ilmoittautua mukaan kilpailuun jakamalla vastuullisuusteon kilpailun yhteistyökumppanina toimineen The Planet Company Oy:n verkkoalustalla, ja läpäisemällä asiantuntijaverkoston toteuttaman esiarvioinnin. Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta valitsi saaduista ehdotuksista kolme finaaliin ja yleisöäänestykseen.

”Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnalla oli mielenkiintoinen ja haastava tehtävä valita vastuullisuustekojen joukosta kolme finalistia. Finalistien valinnassa painotimme pieniä tekoja, joilla voi kuitenkin olla suuri vaikuttavuus toimintatapoihin. Monet suuret yritykset ovat jo pitkällä vastuullisuudessaan, mutta toivomme kilpailun kannustavan erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset pohtimaan omaa vaikuttavuutta ja tekoja kestävämmän tulevaisuuden edistämiseksi”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnan puheenjohtaja Sirpa Juutinen.

Yleisöäänestys on auennut Keskuskauppakamarin verkkosivuille. Voittaja palkitaan Keskuskauppakamarin Suuri yritysvastuupäivä -tilaisuudessa 15.11.2023. Finaalissa ovat seuraavat vastuullisuusteot:

Tietoevry – A simple change in recruitment ads significantly increased women applicants

Suomen Paralympiakomitea – Vammaiset vaikuttajiksi

Tampere-talo – Matalan kynnyksen ilmaistapahtumat yhteisön kohtaamispaikkoina



Keskuskauppakamarin Suuri yritysvastuupäivä on vuosittainen ajankohtaisfoorumi, jossa käsitellään vastuullisuuden merkitystä yritystoiminnassa. Tilaisuus järjestetään Scandic Grand Centralissa Helsingissä 15.11.2023. Lisätietoja täältä.