Tiina Tikander Perheyritysten liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäälliköksi

”Olen todella innostunut uudesta roolistani. Perheyritysten viestin vahvistaminen julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa vaatii pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä. Tartun tehtävään aktiivisesti kuunnellen ja uusia mahdollisuuksia luodaten. Ratkaisut yhteiskunnallisiin ja talouden ongelmiin löytyvät yhteistyössä”, TIkander korostaa.

Tikanderilla on monipuolinen kokemus viestinnän ja markkinoinnin tehtävistä. Hän on toiminut Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiössä, Helsingin seudun kauppakamarissa ja viestintätoimisto Cocommsissa. Lisäksi Tikander on vaikuttanut Pohjolan Voiman ja Skanskan viestinnässä.



"Tiina Tikanderilla on laaja-alainen ymmärrys yhteiskunnallisista teemoista sekä monipuolinen kokemus tavoitteellisesta ja tuloksekkaasta viestinnästä. Olen tyytyväinen saadessamme hänet vahvistukseksi tiimiimme", Minna Vanhala-Harmanen kommentoi nimitystä.