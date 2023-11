Ylitornion Alko saa uuden ilmeen

Ylitornion Alkon myymälän ilme uudistetaan. Myymälä on avoinna ennen remonttia lauantaihin 18. marraskuuta klo 16 saakka ja avataan uudistettuna torstaina 7. joulukuuta klo 10. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat Alkot muun muassa Torniossa ja Pellossa. Aukioloajat voi tarkistaa Alkon verkkosivuilta.

”Remontti päivittää myymälämme Ylitorniossa uuteen raikkaaseen Alkon ilmeeseen. Olemme iloisia saadessamme tarjota sekä asiakkaillemme että henkilökunnallemme entistäkin toimivammat tilat ja toivotamme asiakkaat tervetulleiksi asioimaan myös uudistettuun myymälään”, sanoo palvelujohtaja Kaija-Leena Kerkelä.

”Myymälämme tila pienenee hieman remontin myötä, mutta meiltä Ylitorniosta löytyy edelleen paikalliset toiveet, sesongit ja juomatrendit tarkasti huomioiva valikoima. Meillä on viinejä noin 280, panimotuotteita 70, väkeviä 220 ja alkoholittomia juomia 20. Jatkossakin kuulemme mielellämme asiakastoiveita siitä, mitä tuotteita myymäläämme erityisesti halutaan”, kertoo palvelupäällikkö Sanna Luomansuu.

”Ehdottomasti suosittelen tutustumaan myös Alkon verkkokauppaan, jos jokin oma suosikkituote ei löydy lähimyymälän hyllyltä. Verkkokaupassa on saatavilla koko yli 11 000 tuotteen valikoimamme ja tilauksen voi tehdä maksutta toivomaansa Alkon myymälään.”

Pakkaus ei viiniä pahenna

Asiakkaan ostoskoriin päätyy yhä useammin viini vaihtoehtoisessa pakkauksessa, esimerkiksi kartonkitölkissä, viinipussissa, alumiinitölkissä tai PET-muovipullossa.

”Uudet pakkaustavat murentavat vanhoja viinikäsityksiä. Myytin siitä, että lasipullo on viinille ainoa oikea pakkaus, voi unohtaa. Viineille, joita on tarkoitus kypsyttää vuosia, lasipullo on paras vaihtoehto, mutta näissäkin tapauksissa kevyt lasipullo soveltuu yhtä hyvin kuin perinteinen. Valtaosa viineistä ostetaan kuitenkin kulutettavaksi nopeasti ostamisen jälkeen”, Luomansuu sanoo.

”Asiakkaat myös meillä Ylitorniossa ovat jo hyvin löytäneet vaihtoehtoiset pakkaukset. Tölkin, muovipullon tai vaikkapa hanapakkauksen valinnalle on monta järkevää syytä: pakkaukset ovat ekologisia, kevyitä ja helppoja sulkea, eivätkä ne rikkoudu helposti."