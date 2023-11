Uutuuskirja tutustuttaa metsästäjän harhaluotiin menehtyneen Onni Kojon vaellukseen Suomen halki

Yhden miehen vaellus Hangosta Norjan Skibotniin vie tutustumismatkalle Suomen luontoon ja suomalaisuuteen. Vaellus kesti kaikkiaan 112 päivää ja 2 351 kilometriä. Onni Kojo (1990–2020) oli retkeilijä, eräopas, luonnon ystävä ja seikkailija, jonka mieli ja sydän olivat aina avoinna uusille kokemuksille, ihmisille ja ajatuksille.

Onnin elämän matka kuitenkin katkesi kesken, kun hän menehtyi metsästäjän hallitsemattomaan laukaukseen Urho Kekkosen kansallispuistossa kesken maastopyöräretken lokakuussa 2020. Onnettomuusuutinen järkytti koko Suomea, erityisesti retkeilevää kansaa. Onnilla oli erittäin laaja ystävä- ja tuttavapiiri eri lajien parissa.

Onnin vuonna 2019 tekemän vaelluksen blogikirjoituksiin pohjautuvan teoksen koostamiseen ovat osallistuneet Onnin ystävät ja läheiset. Vaellus alkoi Suomenlahden rannalta keskellä kauneinta kesää. Tarkasti suunniteltu vaellus kulki pitkin polkuja, pieniä teitä ja ulkoilureittejä. Onni poikkesi kansallispuistoissa, pysähtyi upeiden maisemien äärellä ja toisaalta rämpi hyttysten seurana soilla ja ikävystyi viivasuorilla teillä.

Tekstissä ja kuvissa korostuvat matkakertomuksen ja konkreettisten retkivinkkien lisäksi nuoren miehen pohdinta ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä sekä reissussa kohdattujen ihmisten tarinat.

Onni haaveili vaellustarinansa saattamisesta kirjaksi. Teoksen toimittanut Anu Nylund on koonnut Onnin muistiinpanot kirjaksi. Tapio Karttakeskuksen julkaisema Onnin matkassa ilmestyi lokakuussa 2023. Kirja on tarina unelmien toteuttamisesta ja itseensä tutustumisesta. Se on myös muistutus siitä, kuinka arvokasta ja herkkää elämä on.

Tuotetiedot:

Onnin matkassa

Anu Nylund (toim.)