HUSin yhtymähallitus jatkoi vuoden 2024 talousarvion käsittelyä

HUSin vuoden 2024 talousarvioesitys on valmisteltu HUS-yhtymän perussopimuksen mukaisesti nollatulokseen. Yhtymähallitus päätti jatkaa talousarvion valmistelua työstämällä tasapainottamisohjelmaa sekä viimeistelemällä talousarvioasiakirjaa.

”Yhtymäkokouksen kesäkuussa päättämä talousarvioraami oli kireä ja sen seurauksena HUS-yhtymän talousarvio on myös erittäin tiukka ja mahdollistaa vain noin kahden prosentin kulukasvun. Talousarvion tasapainottamisessa on pyritty löytämään tuotto- ja kulupuolelta sellaisia kokonaisuuksia, jotka voidaan realistisesti toteuttaa. Tavoitteemme on, että parhaimmillaan saisimme jonojen kasvua taitettua ensi vuonna, mutta rahoitusta jonojen purkamiselle ei toistaiseksi ole”, kertoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.



Varsinainen talousarviokäsittely on 13.11.2023, jonka jälkeen talousarvio on tarkoitus lähettää HUS-yhtymäkokoukseen 14.12.2023 hyväksyntää varten sekä hyvinvointialueiden käyttöön heidän päätöksentekonsa tueksi.

Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaan.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen sivulla https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm