Gummeruksen kevätluettelo 2024 on julkaistu – Tutustu uutuuksiin ja katso kirjailijoiden haastatteluvideot

Suositusta Insomnium-yhteestä tunnetun Niilo Seväsen Ikitalven polku on keskiajan historiaa ja mytologiaa yhdistelevä suuri tarina täynnä seikkailua, inhimillistä tragediaa ja olentoja, jotka löytävät lopulta toisensa. Linnea Kuuluvaisen Metsän peitto on maaginen esikoisromaani luontosuhteesta ja mielen järkkymisestä. Kiitetystä ja palkitusta Ennen lintuja -romaanista tunnettu Merja Mäki vie tunteikkaassa romaanissaan Itki toisenkin sota-ajan Karjalaan.



Kevään kotimaisen tietokirjallisuuden helmiin kuuluu muun muassa Salla Leponiemen Firenzeläiset elämät – Kuinka löysin kotini suurten persoonallisuuksien kaupungista,joka avaa mahtisukujen salaisuuksia, taideaarteita ja nyky-Italian arkea. Mimmit sijoittaa -median Evita Lestinen ja Pia-Maria Nickström ovat puolestaan kirjoittaneet uuden sukupolven Sijoitusoppaan, joka auttaa ymmärtämään taloutta ja maailmaa.



Käännetty kirjallisuus käsittelee hyvinvointihysteriaa ja kroonista kipua



Nix-teoksesta tunnetun kirjailijan Nathan Hillin odotettu romaani Wellness on vaikuttava panoraama länsimaisesta elämästä, hämmennykseen ajavasta hyvinvoinnin ja onnellisuuden tavoittelusta sekä vuosikymmenistä, jotka meidät tähän toivat. Hanna Bervoetsin Tervetuloa sairaiden valtakuntaan taas kuvaa pysäyttävästi sairautta ja kroonista kipua.

Nuoren italialaiskirjailija Beatrice Salvionin sensaatiomaisen läpimurron En pelkää mitään julkaisuoikeudet myytiin 30 maahan jo käsikirjoitusvaiheessa. Yhtä laajalle on levinnyt myös kevään kohutrillerin Matthew Blaken Anna O.:n oikeudet ennätyksiä rikkoneessa huutokaupassa.



Kevään odotetuimpiin käännöstietokirjoihin kuuluu Knut Kainz Rognerudin Oligarkki – Kuinka Venäjä huijasi länttä, joka on kylmäävä selvitys Putinin luotto-oligarkista. Pohjoismaiden merkittävimpiin nykykirjailijoihin lukeutuvan Karolina Ramqvistin Leipää ja maitoa taas on mestarillinen muistelma ruoasta, syömisestä, äideistä ja tyttäristä.





