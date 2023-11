Nyt se on täällä! Otavan kaikkien kustantamobrändien kustannusohjelmat julkaistaan ensimmäistä kertaa yksissä kansissa

Otavan kaunokirjoissa kutkuttavia esikoisia ja rakastettuja sarjoja

Enni Mustosen Kartanonrouva on huippusuositun uutuussarjan toinen osa. Se kuvaa nuoren kartanonemännän elämää 1700-luvun lopun Suomessa. Jari ja Kati Tervon Ukko-koira sulatti lukijoiden sydämet. Millaista on Ukon elämä maalla? Se selviää huhtikuussa ilmestyvästä Ukko ja mökki -kirjasta. Antti Heikkisen Baarijakkara on valloittava, humoristinen juttukokoelma. Kaksinkertaisen Finlandia-voittajan Jukka Viikilän Hiekkalinna-romaani on häikäisevä tutkielma rakkaudesta, seksistä ja uskollisuudesta ilolle.

Otava julkaisee keväällä kaksi esikoisteosta. Ina Mutikaisen Unohdus on monikerroksinen ja vangitseva teos siitä, millaista on muistaa, kun muut unohtavat. Carlos Lievosen Vain heteitä on runokokoelma rakastuneiden salaisesta idyllistä luonnon hellyydessä ja vuodenkierron myrskyissä.

Käännöskirjallisuuden ystävät pääsevät lukemaan muun muassa Martti Anhavan uutta suomennosta Fjodor Dostojevskin teoksesta Riivaajat, joka on ajankohtaisempi kuin koskaan. Viihdekirjojen lukijoita hemmotellaan muun muassa Satu Tähtisen teoksella Lordi D ja muita seurapiirisalaisuuksia. Kuuma, romanttinen herkku Bridgerton-faneille aloittaa 1800- luvun Lontooseen sijoittuvan sarjan uudelta viihdetähdeltä.

Otavan tietokirjoissa koskettavia elämäntarinoita ja ihania hyvinvointiuutuuksia

Erkko Merin ja Gert Remmelin kirjoittama elämäkerta Perparim Hetemaj – Selviytyjä kertoo pakolaistaustaisen suosikkijalkapalloilijan kuoppaisesta tiestä eurooppalaisen jalkapallon huipulle.

Petri Sarasten Isäni vaiettu sotavankeus on pysäyttävä selviytymistarina sotavankeudesta ja sen jäljistä. Vasta löydettyään isänsä kirjoittaman kertomuksen sotavankeusajasta Saraste ymmärsi, millaisen helvetin hänen isänsä oli käynyt lävitse. Sotakirjeenvaihtajana Ukrainassa toiminut Saraste kokee, ettei mikään ole muuttunut vuosikymmenten saatossa.

Ilja Barabanovin ja Denis Korotkovin Kauppatavarana kuolema on järisyttävä kertomus palkka-armeija Wagnerin noususta ja tuhosta.

Hyvinvointikirjoissa syvennytään työelämäprofessori Helena Åhmanin johdatuksella tunnerohkeuteen eli kykyyn kohdata kaikki tunteet itsessä ja toisissa. Mitä jokaisen kannattaa oppia astronauttien ja huippujohtajien tunnerohkeudesta? Psykoterapeutti ja pappi Kirsi Hiilamo opastaa uutuuskirjassaan Takaiskuista tasapainoon, miten pettymyksen saa käännettyä voimavaraksi. Filosofi Maija-Riitta Ollila esittää Kohti omaa voimaa -kirjassaan, kuinka laihduttamisen sijaan on etsittävä energiaa, mielihyvää ja mielenrauhaa. Koiraspesialistin pentuopas -kirjassaan Emma Hakio antaa parhaat neuvot sujuvaan koira-arkeen. Taiteessa usein sivuutetut naiset pääsevät vihdoin ansaitsemalleen paikalle Annabel Streetsin teoksessa Taiteen historia ilman miehiä (Nemo).

Käsitöiden ystävät pääsevät Niina Laitisen Villasukkien matkassa -kirjan (Moreeni) mukana matkaamaan neuloen, katselemaan kotimaan maisemia ja ikuistamaan muistot ihaniin villasukkiin. Virkkausvelho Molla Millsin Garbage can-can -kirjassa (Moreeni) puolestaan loihditaan kirpparilöydöistä uusia ihanuuksia kekseliäillä ohjeilla.

Lapsille ja nuorille rakastettuja suosikkihahmoja, uunituoreita sarjoja ja tähtivaikuttajia

Keltainen lumimies – Monsterit kielletty on suomalais-amerikkalaisen tekijäkaartin upea uutuus, joka aloittaa vauhdikkaan alakoululaisille suunnatun kirjasarjan. Sarjasta on tehty myös kaikkien aikojen ensimmäinen suomalainen Disney-animaatio!

Jussi Kaakisen, Juha Kuisman ja Enni Mustosena tunnetun Kirsti Mannisen Muutosten maa on koko perheen tietopaketti elinympäristömme huimasta kehityksestä. Kirjassa kerrotaan suomalaisen ympäristön historiasta ja siinä kuvataan tänne asettuneiden ihmisten, eläinten ja kasvien sopeutumiskykyä. Kirjassa taustoitetaan myös nykyisiä ympäristökysymyksiä ja etsitään niihin ratkaisuja.

Angie Thomasin Nic Blake ja ihmeelliset – Ilmentäjien ennustus on hengästyttävän jännittävä fantasiatrilogian avaus New York Times bestseller -kirjailijalta. Kansainvälinen menestysfantasiasarja palaa! Rick Riordanin Percy Jackson – Jumalten malja -kirjassa sankareilla on edessään kaikkien aikojen tärkein tehtävä.

Pinkku Pinskun eli Pinja Aurora Sanaksenahon ja Sari Luhtasen Aurora on tiivistunnelmainen trilleri, jossa nuoren vaikuttajan kulissielämä murenee. Kadehdittavan sometilin taakse kätkeytyy todellisuus, johon kuuluvat välinpitämättömät vanhemmat ja salainen lääkevarasto.

Meemitalosta tutut vaikuttajat Ella Hautajärvi ja Helmi Kantola ovat koonneet valloittavan värikkääseen Meidän kokkikirjaan lempireseptinsä. Mukaan mahtuu helppoja ja herkullisia ruokia, välipaloja ja juomia sekä ehdotuksia pikniktarjoiluihin ja leffasnäkseihin.

Atte Virolaisen ja Margareeta Häkkisen Lääkäri Atte – Selviytymisopas elämään on suositun somelääkärin vetävä tietokirja huumeista ja rikollisuuden maailmasta.

LINKKI KEVÄÄN TÄHDET -KIRJAKATALOGIIN >>