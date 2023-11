STTK:n ja jäsenliittojen mielenilmaus 18.11. lähestyy – kohtuus kaikessa!

STTK ja jäsenliitot järjestävät Kohtuus kaikessa -mielenosoituksen 18. marraskuuta 16.10.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Hallituksen esittämät työmarkkinauudistukset ovat palkansaajille kohtuuttomia. Hallitusohjelman toteutuessa luvassa on merkittäviä heikennyksiä moniin työelämän oikeuksiin ja sosiaaliturvan leikkauksia, jotka kohdistuvat eri väestöryhmiin. STTK ja jäsenliitot järjestävät lauantaina 18. marraskuuta mielenosoituksen, jossa vastustetaan hallitusohjelman tavoitteita. Eri puolilta Suomea paikalle tulevat mielenosoittajat marssivat Olympiastadionin Mäntymäen kentältä Kansalaistorille, missä ohjelma alkaa klo 12.00. Mielenosoituksen teema on: Kohtuus kaikessa. STTK:n mielestä hallitus on kovakorvainen, ei huomioi koko ajan huolestuneempia palkansaajien viestejä eikä esitä aitoja neuvotteluja. - Meneillään on ennen näkemättömän nopea työelämän ja turvan heikentämisen aika. Jäsentemme huoli hyvinvoinnistaan ja asemastaan työelämässä on suuri ja siksi mielenosoitus, puheenjohtaja Antti Palola sanoo. STTK valmistelee mielenosoituksen yhteistyössä jäsenliittojensa kanssa. - Kutsumme mukaan myös yh