Yrittäjät: Työrauha on Suomessa kuollut kirjain

Suomen Yrittäjät on pettynyt ay-liikkeeseen, joka vahingoittaa yrityksiä poliittisilla lakoilla. ”Moni on tehnyt työehtosopimuksen, jossa on luvattu työrauha. Tämä viikko osoittaa, että työrauha on Suomessa kuollut kirjain, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Yrittäjistä sanoo. Yrittäjät muistuttaa, että jokaisella työntekijällä on työtaisteluiden aikana oikeus tehdä työtä, eikä SAK voi tätä estää.