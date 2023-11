Puhuvan pesukoneen äänestä kirjailijaksi – tervetuloa julkistamistilaisuuteen 30.11.

KUTSU: Into Kustannus julkaisee maailman ensimmäisen pienten lasten immersiivisen äänikirjan yhdessä Genelecin kanssa – tule koekuuntelemaan 5.10.2023 09:37:50 EEST | Tiedote

Into Kustannus aloittaa kansainvälisen toimintansa julkaisemalla ensimmäisenä suomalaisena kustantajana immersiivisen äänikirjan. Immersiivinen versio Vuokko Hurmeen lastenkirjasta Mitä karhu sanoo? / What does the Bear say? on tuotettu yhteistyössä Genelecin ja Silencion kanssa. Hauska ja aktivoiva kirja kuljettaa kuulijan keskelle lintujen liverrystä, hyönteisten surinaa ja tuulen huminaa. Immersiivisen äänen ansiosta metsän tuntu ympärillä on taianomaisen todellinen. Ilmoittaudu mukaan koekuuntelemaan kirjaa 19.10. Genelec Experience Centreen Helsingissä.