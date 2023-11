Vankinaisten kuoro, 103-vuotiaan elämänoppeja, Itämeren myrskyistä historiaa ja noidan tarina – Aula & Co:n kevätkatalogi

Iain M. Banks, maailman paras scifikirjailija - Ville Keynäs kertoo suurprojektista to 9.11. klo 16 6.11.2023 16:18:05 EET | Kutsu

Iain M. Banksin Kulttuuri-sarjan (Muista Flebasta, Pelaaja, Aseiden käyttö) voi sanoa aloittaneen avaruusoopperoiden uuden tulemisen kirjallisuudessa. Aula & Co julkaisee Kulttuuri-sarjan kolme ensimmäistä kirjaa lyhyen ajan sisällä. Ville Keynäs on huolellisesti käynyt läpi omat suomennoksensa. Mikään helppo työ se ei ollut, sen verran paljon teossarjassa on kosmologisia termejä. Kustantaja Niko Aula ja suomentaja Ville Keynäs keskustelevat Banksista Rosebudin Sivullinen-kirjakaupassa torstaina 9.11. klo 16-17. Sivullinen sijaitsee Kaisa-talossa Helsingissä osoitteessa Kaisaniemenkatu 5 Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tapahtuma myös lähetetään suorana Rosebudin Youtube-kanavalla.