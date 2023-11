NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

NYABin sopimus sisältää 150 kV voimajohdon rakentamisen Lerbäckenin ja Hertsöfältetin välille, mikä on ensimmäinen osa Luulajan alueellisen sähköverkon vahvistustoimenpiteitä. Työt tehdään rinnakkain Luleå Energin kaapelitöiden kanssa. Voimajohto on osa investointeja, joiden tavoitteena on vastata historiallisen korkeaan siirtoyhteyksien kysyntään alueella sekä mahdollistaa alueen kasvu varmistamalla luotettava ja vakaa sähkönjakelu. NYABin työt aloitetaan välittömästi ja ne arvioidaan saatavan valmiiksi kesäkuussa 2025.

”Väkiluku ja teollisuus Luulajan kunnassa ovat kasvussa. Kapasiteettia koskevaan kysyntään vastaamiseksi sekä ilmastotavoitteiden täyttymisen mahdollistamiseksi tarvitaan lisää sähköä ja siirtoyhteyksiä. Olemme ylpeitä saatuamme Vattenfall Eldistributionin luottamuksen olla mukana tässä yhteisölle merkittävässä projektissa”, kommentoi Mikael Ritola, NYABin Senior Vice President.

Luulajan kunnan tavoitteena on väkiluvun kasvu 80 000 asukkaasta 100 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä ja ilmastovaikutusten samanaikainen pienentäminen nollaan. Teollisuuden alojen sähköistymisen ja väestönkasvun myötä kysyntä sähköverkkoyhteyksille Luulajan ympärillä on ennätyksellisen korkealla tasolla. Uusi voimajohto kasvattaa jakelukapasiteettia Luulajan kaupunkialueella ja suunnitellaan otettavan käyttöön vuosina 2024–2025.