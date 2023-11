Mansikkaa & rosmariinia on herkullinen matka tarinoiden kautta italialaiseen keittiöön

Uutuusrunoteos: Hullulla on paksut sormet 2.11.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Toimittaja Kirsti Kajanne on brändännyt kaksisuuntaisen mielialasairautensa. Tuloksena syntyi esikoisrunoteos Hullulla on paksut sormet, joka on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Runokirja on niin hullu, ettei se noudata edes sovinnaisuussääntöjä.