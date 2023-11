Tuska 2024 julkaisee lisää artisteja: Bad Omens, Zeal & Ardor, Tarot, Sonata Arctica, Warmen ja lukuisia muita

Helsingin Suvilahdessa 28.-30.6.2024 juhlittava Tuska-festivaali on julkaissut lisää ensi kesän esiintyjiä. Pakan päällimmäisenä esitellään amerikkalainen metalcore -sensaatio Bad Omens, joka on ehdottomasti yksi tämän hetken halutuimpia nimiä raskaan musiikin kentällä.

Muita vahvistuneita uusia bändejä ovat black metallia ja vanhoja amerikkalaisia orjalauluja yhdistelevä Zeal & Ardor, todellinen Suomihevin pioneeri, Marko Hietalan tähdittämä Tarot, kansainvälisen melodisen metallin kärkinimi Sonata Arctica, ex-COB-kiipparisti Janne Wirmanin kipparoima ja äskettäin nahkansa luonut Warmen, metalcoren ja post-hardcoren parissa remuava saksalainen Annisokay, vaihtoehtometallin elektronisella modernilla laidalla taiteileva ruotsalainen Solence, mahtipontinen sinfoninen metalliakti Beyond The Black Saksasta, katalonialainen alternative metal -yhtye Ankor, spurgumetallin kärkinimi Rytmihäiriö sekä black metal -superkokoonpano I Am The Night.

Vahvistuneet Tuska 2024 -esiintyjät:

Bring Me The Horizon

Amorphis, Opeth

Bad Omens, Stam1na, Alestorm

Tarot, Sonata Arctica, Zeal & Ardor, Annisokay

Solence, Beyond The Black, Vola

Riverside, Bloodred Hourglass, Warmen, Bury Tomorrow,

Ankor, Angus McSix, Make Them Suffer, Infected Rain,

Brothers Of Metal, Fixation, Rytmihäiriö, I Am The Night

Australialainen Voyager on valitettavasti joutunut peruuttamaan Tuska-esiintymisensä.



Bändien esiintymispäivät ilmoitetaan myöhemmin. Lisää artisteja julkaistaan loppuvuoden kuluessa.

Ukraina-keräys

Tuska toteutti yhdessä Paitamyllyn kanssa viime kesän festivaalin yhteydessä Ukraina-paidan, jota myytiin festivaalilla. Lisäksi Tuska keräsi VIP-vierailtaan hyväntekeväisyyslahjoituksia Unicefin Ukraina-keräykseen. Paitojen myyntituoton ja lahjoitusten yhteenlaskettu summa nousi 5 544 euroon, joka menee lyhentämättömänä keräykseen. Kiitos Paitamyllylle, kaikille paidan ostaneille sekä keräykseen osallistuneille.

Liput

Rajoitettu erä Tuska 2024 Early Crow 3pv-lippuja on saatavilla Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä. Muut lippukategoriat tulevat myyntiin myöhemmin.

Early Crow kolmen päivän liput alk. 229,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 28.–30.6.2024

Helsinki, Suvilahti

#tuskafestival