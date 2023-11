Suomeen uusi sijoitusrahasto – Kvanted on ensimmäinen Pohjoismainen aikaisen vaiheen teollisuusteknologiasijoittaja

Missionaan kestävämpi ja tehokkaampi teollisuusala, Kvanted tuo yhteen perinteisen teollisuuden sekä teollisuusteknologiaa rakentavat kasvuyritykset ja toimii näin seuraavan teollisen aallon vauhdittajana.

“Teollisuus on Suomen talouden kivijalka, mutta teknologisen kehityksen ja digitalisaation suhteen on kuitenkin vielä paljon tehtävää – ja paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. On tärkeää, että Suomen teollisuustoimijat kehittyvät pysyäkseen kilpailukykyisenä kestävämmän maailman rakentamisessa. Tämä tapahtuu teollisuuden teknologista kehitystä vauhdittamalla, mikä taas vaatii tuekseen pääomaa ja osaamista – ja tahoa, joka pystyy yhdistämään perinteisen teollisuustoimijat ja innovatiiviset kasvuyritykset yhteen,” kertoo Kvantedin perustajaosakas Maria Wasastjerna. “Kvantedin kaltaista erikoistunutta varhaisen vaiheen sijoittajaa ei ole ollut markkinoilla ja vastaammekin tähän kysyntään teollisuusteknologiarahastolle. Tavoitteenamme on kasvaa jo nopeasti Pohjoismaiden johtavaksi alkuvaiheen sijoittajaksi teollisuuden arvoketjua muuttaville teknologiayrityksille.”

Kvanted sijoittaa tuote-, ohjelmisto- ja palveluyrityksiin, jotka kehittävät uusia, innovatiivisia ratkaisuja teollisuuden arvoketjuun. Keskeisimpinä sijoitusteemoina ovat teollinen automaatio, kestävä kehitys ja toimitusketjun kestävyys. Kvantedin ensimmäisestä rahastosta sijoitetaan noin 20 yritykseen, ja ensisijoitukset vaihtelevat puolesta miljoonasta eurosta aina kolmeen miljoonaan euroon. Rahaston keskimääräistä pidempi sijoitusaika tukee teollisuusteknologian yritysten pidempää kehityssykliä ja mahdollistaa kohdeyritysten pitkäaikaisena kumppanina toimimisen.

"Aikamme suurimpien haasteiden kuten ilmastonmuutoksen ja ikääntyvän työvoiman ratkaiseminen ei ole mahdollista pelkästään ohjelmistoratkaisujen avulla. Tätä varten on rakennettava myös tuotteita. Monista alkuvaiheen sijoittajista poiketen sijoitammekin ohjelmistoratkaisujen ohella myös rohkeasti teollisuuden tuoteratkaisuihin", Wasastjerna tiivistää.

Teollisuutta uudistamassa nimekkäitä yritysjohtajia ja kasvuyrittäjiä

Kvantedin perustajatiimi tuo alkuvaiheen sijoituskentälle poikkeuksellista osaamista niin teollisuuden, teollisuussijoitusten kuin kansainvälisen kasvun ja juridiikan saroilta. Eerik Paasikivellä on yli kymmenen vuoden kokemus teollisista kasvuyhtiöistä. Ennen Kvantedin perustamista hän johti sijoitusyhtiö Valve Venturesia ja toimi aikaisen vaiheen sijoittajana muun muassa materiaaliteknologiayritys Sulapacissa, Infinited Fiberissa, Woodiossa ja Aistissa. Aikaisemmin Hannes & Snellman -lakiyhtiön partnerina ja asianajanana Nokialla toiminut Maria Wasastjernalla on puolestaan laajaa kansainvälistä kokemusta teknologian, digitaalisten markkinoiden ja sääntelyn saralta. Axel Ahlström taas tuo mukanaan vahvan kokemuksen, suurten teollisuusyritysten kanssa toimimisesta, pääomasijoittamisesta teollisuussektorilla ja yrityskaupoista. Ennen Kvantedia hän työskenteli pääomasijoitusyhtiö Altor Equity Partnersilla ja konsulttiyritys Bain & Companylla.

Kvantedin hallituksen puheenjohtajana toimii kokenut pääomasijoittaja ja CapManin entinen toimitusjohtaja Heikki Westerlund. Kvantedin rahastosijoittajina toimii merkittäviä teollisuuden alan toimijoita, esimerkiksi pitkän linjan teollinen omistaja Oras Invest, jotka avaavat portfolioyrityksille uniikin pääsyn teollisiin verkostoihin.

Ainutlaatuisena ja erottavana tekijänä Kvantedin tiimissä ovat tiiviisti mukana operatiiviset osakkaat, venture partnerit, joihin kuuluu niin teollisuuden alan osaajia kuin kokeneita kasvuyrittäjiä. Ryhmä tukee Kvantedin kohdeyrityksiä omalla sektorispesifillä osaamisellaan ja verkostoillaan. Kvantedin venture partnereina toimivat biomateriaaliyritys Sulapacin perustaja ja toimitusjohtaja Suvi Haimi, Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors ja Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö.



“Kvantedin fokus sekä ainutlaatuinen osaaminen teollisuuden alalta on juuri sitä, mitä sekä teollisuusinnovaatioihin keskittyvät startupit että koko Suomen teollisuus tarvitsevat kasvaakseen. On inspiroivaa päästä mukaan tukemaan teollisuuden perusteita muuttavien yrittäjien matkaa uudessa roolissa”, Öistämö kertoo.

Kvantedin ensimmäiset sijoitukset ovat syvästi integroituneet teolliseen arvoketjuun

Kvantedin rahaston ensimmäiset sijoituskohteet ovat metalliteollisuuden arvoketjua kehittävä Fractory sekä Resoniks, joka rakentaa tekoälyyn ja akustiikkaan pohjautuvaa analyysiratkaisua metalliteollisuuden tuotantovirheiden havaitsemiseen.

Vuonna 2017 perustettu virolainen Fractory yhdistää räätälöityjä metallitöitä ja metalliosia tarvitsevat tahot ja tuotantoyritykset pilvipohjaisella alustallaan. Fractoryn automatiosoitu markkinapaikka kattaa kaikki vaiheet tarjouspyynnöistä valmistukseen ja toimitukseen, ja huolehtii laadunvarmistuksesta ja aikataulusta. Metallialan yritykset käyttävät Fractorya sarjatuotannossa, projektituotannossa ja prototyyppien valmistuksessa. Yrityksen tavoitteena on mahdollistaa koneiden optimoitu käyttö jakamalla tarvittavat metallityöt valmistajan saatavuuden, toimitusajan, asiantuntemuksen ja kyvykkyyksien perusteella.

Vuonna 2022 perustettu Resoniks kehittää tekoälypohjaista akustista analyysiratkaisua metallituotannon laadunvalvontaan. Resoniksin ratkaisu havaitsee poikkeavuudet metallikomponenteissa analysoimalla niiden akustista vastetta. Tämä automatisoi manuaaliset ja mahdollisesti riskialttiit laadunvalvonnan vaiheet ja varmistaa, että tuotteet täyttävät tiukat laatuvaatimukset. Resoniksin avulla teollisuusyritykset, erityisesti autoteollisuudessa ja meriteollisuudessa, voivat havaita viat, joita ihmissilmä tai koneet eivät pysty havaitsemaan, ja tätä kautta vähentää jätettä ja energiankulutusta.

"Ensimmäiset sijoituksemme, Fractory ja Resoniks, ovat loistavia esimerkkejä missiovetoisista teollisuusteknologiayrityksistä. Molemmat yritykset lisäävät ratkaisuillaan teollisuuden tehokkuutta ja ovat erinomainen osoitus valtavasta potentiaalista teollisuuden arvoketjun parantamisessa. Olemme innoissamme mahdollisuudesta työskennellä parhaiden yrittäjien kanssa rahastomme alusta alkaen", sanoo Kvantedin perustajaosakas Axel Ahlström.

"Kvanted ymmärtää täysin mitä teemme. Tiimin laaja kokemus teollisuuden alalta ja ja ainutlaatuiset verkostot avaavat meille poikkeukselliset mahdollisuudet kasvun tukemiseen. Kvanted on meille tässä vaiheessa paras mahdollinen strateginen kumppanuus. Kvantedin tiimin tuella jatkamme entistä vahvempana metallialan yritysten auttamista Suomessa ja sen ulkopuolella", sanoo Fractoryn perustaja ja toimitusjohtaja Martin Vares.

"Olemme innoissamme, että saamme Kvanted mukaan tukemaan kasvuamme. Kvantedilla on ainutlaatuinen ymmärrys teollisuusteknologian yrityksistä, mikä takaa loistavat mahdollisuudet pitkäaikaiseen ja menestyksekkääseen yhteistyöhön", sanoo Resoniksin perustaja ja toimitusjohtaja Felix Wassmann.